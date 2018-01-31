付費塑膠袋 商家變通皆大歡喜

2018年01月31日 04:10 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

環保署今年元旦起擴大購物塑膠袋不得免費提供的商家，不得免費提供，立意雖良善卻也引發不便的民怨，有商家甚至因遵守規定惹怒客人並丟了不少生意，宜蘭市有飲料業者想出變通方式，在收銀台擺放合法立案的社福單位捐款箱，讓客人自行將購買塑膠袋的零錢代店家捐出，不僅客人樂於接受，甚至投入的零錢都遠比買塑膠袋的1塊錢更多。

位於宜蘭市復興路上的「彎豆冰」（商家名），店內販售的夏天冰品、冬天湯圓深受客人好評，今年元旦實施裝提塑膠袋不得免費提供後，一度讓店家相當困擾，老闆林長柏說，有好幾次客人要索討免費塑膠袋不成，氣得當場表示不買了，但自己又不能違反規定，為了「1元的塑膠袋」讓他跑掉了好幾個客戶。

林長柏看這樣下去不是辦法，腦筋一轉想出了一個變通方式，就是在收銀台旁擺放經過合法立案的社福團體小捐款箱，讓客人將購買塑膠袋的1元銅板直接代店家捐出，結果效果出奇地好，從此不再有客人抱怨或爭執為什麼要多花1元買塑膠袋，許多客人甚至更大方，直接往捐款箱投入5元、10元的銅板「購買塑膠袋」。

如今店內的零錢捐款箱已從1個「成長」到3個，分別是宜蘭聯合勸募、華山基金會、宜蘭縣自閉症者福利協進會所寄放，林長柏笑說，這個變通的方式應該可以大為推廣，既沒有違背政府法令免費提供塑膠袋，客人也樂於接受，並且還可做公益，特別是景氣不好許多社福團體募款困難，也多少對社福團體有所幫助。

(中國時報)