賴揆視察竹縣 鄉長陳情立委少1席

2018年01月31日 04:10 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

行政院長賴清德30日前往新竹縣視察，首站先抵達為在新埔鎮五埔里的新埔日間照顧中心，了解新竹縣執行長照2.0狀況，隨後則前往新竹縣政府聽取簡報，會中湖口鄉長林志華當面向賴清德遞交陳情書，重申新竹縣人口多、但竹縣立委席次恐不增加的狀況，期望中央正視此問題。

新竹縣13鄉鎮長均出席「中央與地方落實前瞻基礎建設暨長期照顧業務座談會」，林志華在會中直接遞上陳情書，並表示新竹縣人口已達55萬且持續成長中，立委席次理應增加、不應減少，地方人士連署陳情，也期望中央正視此問題。

賴清德與不少部會首長出席該場會議，除了林光華，關西鎮長吳發仁也當面陳情，指出鎮內開闢道路卻因監察院卡案而未能順利推動，內政部長葉俊榮也回應，並非監察院卡住，而是希望地方政府、鄉鎮公所多與反對民眾溝通。新竹縣府各部會也就前瞻基礎建設計畫，爭取包含循環經濟產業創新園區、台灣知識經濟旗艦園區、科學園區特定區及各鄉鎮交通建設等。

新竹縣長邱鏡淳表示，目前縣府向中央爭取前瞻基礎建設計畫，已獲核定將近20億，不過地方自籌款達2成，包含縣府與鄉鎮公所均在為自籌款煩惱。

行政院發言人徐國勇也一同出席視察及簡報會議，被問及「是否要選新竹縣長」時，徐國勇回應，新竹縣人選徵召的權力在黨主席，「民進黨目前還沒討論到這一塊」，選舉對策委員會也尚未討論到新竹縣，至於他個人意願，則會先做好行政院發言人這項職務。

(中國時報)