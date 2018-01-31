最棒里長 無限期市府靜坐

2018年01月31日 04:10 中國時報 曹婷婷 、 萬于甄 ／台南報導 ／台南報導

「愛台灣不是嘴巴說說，要拿出行動，這是我靜坐的原因！」龍崎牛埔里長陳永和捍衛家園淨土，力擋掩埋場，被網友譽為「世界最棒里長」，近日卻因不滿掩埋場尚存爭議，市府竟同意業者開挖山頭，繼堅辭里長後，30日轉往市府靜坐、夜宿，用行動展開控訴。

針對陳永和揚言靜坐無時間表，代理市長李孟諺說，將再找時間溝通；水利局長彭紹博也針對護航說，重申市府僅核准0.6公頃原有滯洪沉砂池改善水保工程，「這是防災需求，與開發案無關」，並強調該處屬泥岩地質，每年土層高度平均有6至8公分沖蝕流失量，水保工作勢在必行。

陳永和前天到區公所辭職碰軟釘子，昨早婉拒鄉親陪同，形單影隻帶著一把椅子到市府靜坐，一度遭駐警制止不能擋住出入口，並在門囗張貼「暫停進出」，他索性坐在大門正中央表達憤怒，環團、教育團體也到場聲援。

陳永和一開始激昂痛斥市府，之後就獨坐、不發一語，原本沒設定靜坐到何時，眼看市府拒不出面，決定將戰線拉長，不惜夜宿，直到市府出面，「政府冷處理，我用更冷的方式回應」。

「靜坐不是作秀，誰願意努力6、7年最後卻功虧一簣？」他說，請辭里長是自覺愧對鄉親，靜坐是希望這把火燒向市府，讓市府正視自己的錯誤，因市府從頭到尾都白賊，嘴巴說尊重民意，未取得民意共識前，不會核發證照卻偷偷「放行」。

陳永和說，賴清德市長任內，2011年向當時行政院長吳敦義請命暫緩開發，2014年卻一度核發施工許可證，當時及時擋下；本月初，又被發現市府竟同意歐欣以施作「沉砂池」名義，進行汙水處理廠工程，任憑挖禿山頭，「政府要做就大方承認，何必欺瞞？」

陳永和也出示中央核准南區（龍崎廠）事業廢棄物綜合處理中心施工圖，以及這次歐欣向市府提出水保計畫圖，證明被挖禿山頭的位址就是掩埋場汙水處理廠所在地。

環團質疑，歐欣去年未經核准擅自在當地開挖整地，水利局去年3月開罰限期9月30日前改善，若未改善將按次分別處罰，沒想到歐欣月初又挖掉0.6公頃山頭，「請問改善了什麼？」批市府護航業者偷渡施工，「化整為零」。

(中國時報)