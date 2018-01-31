台灣燈會抵嘉 原、客燈區搶先看

2018年01月31日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣政府30日公布台灣燈會「多元文化村」中「鄒族阿里山」和「來嘉作客」等2大燈區設計概念，其中原民燈區以鄒族母親之河「曾文溪」為發想，建置超過100公尺長大型地景竹藝裝置，象徵母親之河孕育鄒族8大部落；至於客家燈區也寫下歷史，號稱打破台灣燈會史上3「大」紀錄，包括燈會史上最「大」紙糊工藝方口獅、長40公尺的發光舞龍和第1座客家「茭杯」燈組。

昨天上午由嘉義縣長張花冠、副縣長吳芳銘及多位鄉鎮長、議員，共同發表原民燈區和客家燈區的特色風貌。張花冠指出，「鄒遊阿里山燈區」有鄒族傳說色彩，「來嘉作客燈區」訴說客家人堅毅韌性，2大燈區揉合傳統與現代，呈現光影視覺的裝置藝術，搭配燈會期間逢周六、日的歌舞藝文演出，保證精彩。

藝術總監孫業琪說，今年燈會原住民燈區是歷年鄒族色彩最強烈的一次，團隊結合來吉山豬工藝家不舞、茶山的巴蘇雅和達邦伊斯基亞娜鄒族文化工作室安孝明等人的創造力，配合茶山原住民工班數十人，以多媒材搭出河流、獵寮、梅花鹿等裝置藝術，加上很多材料都是從山上運送下來，絕對原汁原味。

至於客家燈區也將寫下台灣燈會3「大」紀錄，紙糊客家開口獅結合物產館設置，打造出總長70公尺的大型燈組，民眾走進獅身就能看遍客家豐富物產。鑑於客家人重視龍，相信舞龍會趨邪納吉，孫業琪便以閩客共同節慶活動經常看到的舞龍作為創作主軸，以草編藝術創作出1隻長40公尺的發光草龍。

再加上高3公尺，長寬都超過4公尺的「聖筊」杯裝裝置藝術，融合祝福心想事成之意，讓吳芳銘不禁再三強調，此次台灣燈會絕對顛覆大家的印象，尤其每個燈區都有驚喜之處，鼓勵民眾一次逛不夠，可以多來幾次。

(中國時報)