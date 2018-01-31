少女感恩 謝當年艇身救孕母

2018年01月31日 04:10 中國時報 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄海巡隊巡防艇PP-6002在2003年杜鵑颱風來襲時，曾頂著11級強風赴小琉球接送一名臨盆孕婦至東港，順利誕下女嬰，如今女嬰李梓瑜長成15歲花樣少女，她國小畢業時曾獲屏東縣長獎；李女在30日巡防艇除役會上現身，感謝當年冒著危險破浪救孕母，感激說「有他們才有我！」

海巡署海洋巡防總局上午在高雄海巡隊碼頭舉行高雄及澎湖海巡隊所屬的PP-6002艇及PP-6007艇除役典禮，除役雙艇服役逾20年，不僅護衛海域治安、破獲走私及偷渡客外，也多次參與救生與救難任務；海巡指出，這2艘是海巡署最後2艘60噸巡防艇。

海巡說，民國80年代初期，為遏止兩岸走私、偷渡案件，由海洋巡防總局前身「內政部警政署保安警察第七總隊」委由龍德造船公司建造60噸級巡防艇，最高船速可達40節，與30噸級巡防艇並稱「白金鋼」；海巡頂著強風巨浪及劇烈船體搖晃，仍冒險完成艱鉅的各項任務，近年因政府組織精簡及老舊艦艇汰換政策，2艘巡防艇功成身退。

其中，曾任PP-6002艇長的楊献璋憶及15年前9月1日那項救援任務，當時杜鵑颱風來襲，惡劣海象，以致往返小琉球所有船班均停航，當時島上一名陳姓孕婦即將臨盆，PP-6002艇乘風破浪開快船只花10分鐘自小琉球後送陳婦至東港，急轉醫院待產，並順利產下一女。

(中國時報)