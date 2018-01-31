南港生技聚落 今年可望動工

2018年01月31日 04:10 中國時報 柯伶穎 ／台北報導 ／台北報導

台北市政府規畫在南港忠孝營區原址推出「南港生技產業聚落開發計畫」BOT案，結果僅1家投標，投標廠商順利出線，市府去年11月評選最優申請人「世正南港生技園區聯盟」，隨即展開議約程序。北市產發局表示，預計今年4月舉行簽約儀式，今年可望動工。

產發局說，「南港生技產業聚落開發計畫」位於台北市忠孝東路7段，市府以2.3億元向中央有償撥用該土地，未來營運廠商將在忠孝營區規畫以育成中心及其設施作為主體事業，扶植及輔導新創小規模的生技業者，並引進技術研發中後期或規模較為成熟的生技企業，提供生技企業辦公室、研發實驗室、小型試量產工廠等多功能用途，在新藥研發及製程值得期待。

產發局表示，已經於去年11月評選出最優申請人，該開發計畫僅一廠商投標，得標人亦即「世正南港生技園區合作聯盟」，市府接著展開議約程序，並按照促參法，該聯盟還要成立特許公司營運，團隊依規定有生技產業背景。

產發局表示，依廠商得標契約，須支付市府開發權利金1.2億元，營運權利金以每年收入的2％計收，另訂超額回饋，實際營收大於預估金額的120％以上，且必須另行回饋市府0.2％至0.6％不等金額。該案幾已完成議約，就待呈報市府核定，預計今年4月簽約，未來可望串聯竹北生醫。

(中國時報)