購買碳權 零碳商店鶯歌開張

2018年01月31日 04:10 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

全球首家的「零碳商店標章」30日在鶯歌正式掛牌，新北市副市長葉惠青表示，由台灣低碳社會與綠色經濟推廣協會、超億陶藝商行合作推出的零碳貓頭鷹陶藝品，導入時下最夯的碳權概念，入選鶯歌區推動減碳方案參與式預算，也讓新北在地文創商品得以接軌世界減碳潮流。

超億陶藝商行推出的零碳貓頭鷹陶藝品，在製程中會產生0.72公斤排碳量，而台灣低碳社會與綠色經濟推廣協會則針對每項商品購買1公斤的碳權，每項商品出售時會剩餘0.28公斤碳權，讓民眾可藉此讓個人生活排碳量減少，達到「碳中和」目標。

台北大學自然資源與環境管理研究所副教授暨台灣低碳社會與綠色經濟推廣協會理事長李堅明指出，這次提案是以鶯歌超億陶藝商行的陶瓷商品作為試點，規劃並示範「碳中和」商品的商業模式，期望拋磚引玉建構零碳商品的生產與消費典範；此外，協會也創建出全球首例的「零碳商店標章」，提高鶯歌陶瓷商品的環境附加價值，彰顯企業的社會責任。

葉惠青表示，新北市府重視減碳，2017年針對低碳議題在鶯歌區試辦「減碳方案參與式預算」，除落實「自己家園、自己決定」理念，也讓減碳生活結合地方特色，在地扎根，這次的零碳商品就是一個很好的例子，未來新北市也會持續推廣。

環保局說明，「減碳方案參與式預算」的推動，從一連串的說明會、培力工作坊、展示發表會，透過由下而上的過程，讓當地民眾以現場及網路投票，從7個提案中票選出4個更生活化且具在地特色的減碳方案，台灣低碳社會與綠色經濟推廣協會的提案就是由此脫穎而出。

(中國時報)