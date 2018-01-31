美容師 義務幫毛小孩洗澎澎

美容師潘玉婷昨日到桃園市動物保護園區幫毛小孩洗澡、美容，她說，喜歡看著毛小孩乾乾淨淨的樣子，也希望能夠增加被領養率。（賴佑維攝）

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中國時報
／桃園報導

桃園市動物保護教育園區收容的流浪犬隻原本鮮少有機會洗澡，但桃園市寵物商業同業公會與其合作，提供完整的寵物美容洗浴設備，並由美容師自願前往，每周二、四幫毛小孩洗澡，有漂亮的毛小孩後，認養率估計提高2成。

桃園市政府動物保護防疫處表示，該計畫是由動保處提供空間，由桃園市寵物商業同業公會提供包含洗槽、烘乾設備。並號召自願的美容師前往，也幫毛小孩們做深層潔淨、梳理清潔並為局部美容與修剪指甲。公會說，從去年12月19日開始至上周，已經幫148隻毛小孩洗澡，希望乾乾淨淨的毛小孩，能夠增加被領養的機率。

美容師潘玉婷表示，有次幫1隻毛小孩洗澡時，牠原本很怕人，不斷掙扎要逃跑，但幫毛小孩洗乾淨後，牠反而一直黏著自己。她也說，自己在店裡工作時，送來的毛小孩都有洗澡經驗，也不會抗拒，但在動保園區的毛小孩防禦性較高，洗澡要多花一半的時間。但仍然很高興能夠為毛小孩服務，尤其是看見牠們乾乾淨淨，又很舒服的樣子，就覺得很開心。

動保處長陳英豪表示，歡迎各界對動物保護有熱誠的人士一起參與動保園區的工作，他也說，過去全台灣的動物收容所都沒有專門為流浪犬洗澡的設施，如今有了熱心的美容師幫流浪犬洗澡後，以前每個月有4、50隻流浪犬被領養，如今已經提高至6、70隻。

他補充，流浪犬們原本怕人，而有了美容師與牠們接觸，讓牠們願意再相信人類，除了漂漂亮亮的外表，主動親人的流浪犬，也提升被領養的機會。

(中國時報)

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