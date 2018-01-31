元宵踩街 徵200壯丁舞巨龍

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中國時報
／苗栗報導

苗栗市元宵民俗踩街(火旁)龍系列活動，是縣內唯一保留在客庄12大節慶的民俗，市公所30日將暖身活動移師大湖酒莊舉行，希望同步帶動浪漫台3線各鄉鎮市產業。另精心設計1尾長87節120公尺長的巨龍加入踩街隊伍，即日起要徵求200名壯丁互動，藉此帶給自己吉祥福氣。

苗栗市長邱炳坤提出「早上遊苗栗、下午逛市集、晚上看(火旁)龍」概念，他30日會同頭份市長徐定禎、竹南鎮長康世明、大湖鄉長胡娘妹及卓蘭鎮長詹坤金等人，率領龍隊到台3線草莓故鄉大湖宣傳(火旁)龍活動，希望讓元宵民俗帶動沿線鄉鎮市觀光及產業。

龍隊精彩演出熱鬧為活動拉開序幕，出席的鄉鎮市長也一展身手，舞動神龍祈福並拜年，他們隨後各自推薦自己的熱門景點和最夯的農特產品，像東方美人茶、草莓和各類水果，還有知名休閒農業區等。

邱炳坤表示，苗栗(火旁)龍與北天燈、南蜂炮齊名，也是縣內今年縣內唯一留在客庄12大節慶的民俗，正好舉辦20周年，配合浪漫台3線政策行銷好山好水好人情。公所加拍1支微電影，由客家妹陳明珠及太平國小老師巫嘉埼擔綱，把八甲茶園、大湖草莓園、公館紅棗及功維敘隧道都入鏡，向全國遊客行銷。

另外，為與遊客互動，市公所準備了長120公尺的超級巨龍，光是龍頭就有1.8公尺，龍身直徑60公分，踩街之夜巨大神龍將漫遊整個貓裏城，舞龍手開放200個名額供遊客體驗，31日上午8時開始在官方臉書專頁或苗栗△龍官方網站受理報名。

(中國時報)

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