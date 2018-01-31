綠議員提名 第一選區新人喊不公

2018年01月31日 04:10 中國時報 萬于甄 ／台南報導 ／台南報導

2018民進黨台南市議員提名引發不少爭議，不僅第二選區超額提名，第一選區應選6席，卻只提名3席，讓有意參選的新人相當錯愕，質疑黨部是否為滿足少數人利益，不顧大局？民進黨台南市黨部則回應，提名席次若有爭議，仍可向中執會陳情反應。

目前綠營台南第一選區表態參選的老將新秀輩出，包括議長之子李宗翰、台灣農權會總會長張豪澤、前新營市代沈家鳳、前白河區長劉米山等人；其中，李宗翰、張豪澤、沈家鳳30日聯合發表聲明，指第一選區應選6席卻只提名3席，並不符合黨中央的提名原則。

沈家鳳指出，上屆民進黨議員在第一選區得票數合計約6萬多票，若提名4席，是有4席全上的機會，希望黨中央重新考慮，依地方應選席次一半加1增額提名，也給更多青年選將機會投入參政；張豪澤也說，「3席提名說」不但讓支持者錯愕，更讓人懷疑黨內是否為滿足於少數人利益，不顧大局？

李宗翰表示，民進黨在得票率高的第一選區保守提名，對比第二選區有2位除籍議員卻超額提名，很難不讓人聯想，地方黨部是否因特定人士操作，想為特定參選人鋪排選情？

市黨部回應，因執委會會議中，有人提出提名3席的方案，最後也無異議通過，雖結果不能符合所有候選人的期待，但仍經過與會全體執委共同商議決議；若對選區提名有任何意見，仍可向中執會陳情反應，進行最後提名的裁決。

(中國時報)