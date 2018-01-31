西螺果菜市場管制柴油車 業者反彈

雲林縣環保局輔導西螺果菜市場管制柴油車排氣，檢驗合格才能進場，必須事先預約，迄今已500輛排隊。（周麗蘭攝）

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中國時報
／雲林報導

雲林西螺果菜市場2019年起禁止拼裝車進入，今年先推動合法柴油車也須取得檢驗合格證明才能進場，雲林縣環保局就地提供的檢測服務只到過年前，迄今已500輛報名等候，但有菜販反彈柴油車汙染沒那麼嚴重，也不應只管制西螺果菜市場的車。

環保局指出，推動西螺果菜市場空氣品質改良遭遇困難，每日進出柴油車數量也是靠土法煉鋼以車輛辨識系統加上人工抄牌而得，估計約有3000輛柴油車，2年內的新車約250幾輛，2年以上的約有2700輛，一期、二期柴油車約有500輛。

環保局空氣噪音管制科長廖崇圜指出，一期、二期柴油車是高度汙染車輛，環保署希望面汰舊補助，最高40萬元；三期車加裝濾煙器有補助，管制柴油車需取得合格檢測初衷在此。

廖崇圜表示，環保局針對被抄牌到的2000多輛車，逐一通知做檢測，已有500輛預約檢查，但每天只能做20多輛，大部分都合格，僅少數必須保養再重新受檢。

部分菜販不滿環保局管制作為，揚言要在市場外另外結市。他們認為，柴油車開進市場就熄火，汙染沒那麼大；而且如果要檢驗合格只要調低油閥即可，通過後又調回沒有意義；再者農民賺的錢不多，購車補助款太低沒有汰舊的誘因。

環保局表示，罰則上路後會在周邊攔檢，不合格車很難逃避，但取締不是該局的目標，而是輔導柴油車排氣量在安全濃度內。

(中國時報)

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