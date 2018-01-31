協助離島春節運輸 空軍Ｃ-130待命

2018年01月31日 04:10 中國時報 陳可文 ／澎湖報導 ／澎湖報導

因應農曆春節離島空中交通運輸，國防部已規畫於2月14日至21日，將派遣空軍Ｃ-130運輸機待命，隨時應援澎湖、金門、馬祖等離島緊急疏運作業，務必協助民眾順利返鄉過年。

每年農曆過年離島交通壅塞，機票一位難求，澎湖縣政府報陳交通部民航局邀集各航空公司召開協調會，啟動離島交通緊急調度機制因應需求。

今年國防部主動支援交通部執行春節期間緊急疏運作業規畫，依據民航局機場暫停起降期間旅客疏運緊急應變機制，當金門、馬祖及澎湖地區因天候不佳，或主要節日造成大量民眾滯留，且民間運量無法及時負荷需求時，可由交通部向國防部提出申請。

國防部表示，春節期間空軍配合交通部疏運期程，目前規畫於2月14日至21日，共計8天待命應援，將依循春節疏運往例，規畫Ｃ-130運輸機於屏東機場備勤，在不影響戰備演訓任務及不與民爭利前提下支援需求，搭機的民眾每人須收費1000元。

國防部指出，關於士官兵返鄉運輸部分，陸軍後勤指揮部將統籌規畫搭乘往返輸具，儘可能錯開搭機尖峰時段，多提供有限機位保留給民眾使用。

緊急輸運作業規畫日期於1月31日起至3月1日止，空運採Ｃ-130運輸機及民航機團訂機位，針對金門、馬祖、澎湖地區分批實施以分散運輸；另海運作業，也安排相關航次，針對東引、馬祖及烏坵地區實施運輸。

(中國時報)