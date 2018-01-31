紅色超級藍月 肉眼就能見

今日台灣將可見到月全食，也是少見的「紅色超級藍月」。（台北市天文館提供）

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中國時報
／台北報導

台北市立天文館指出，今日晚間7時48分到11時12分將有一場全程可見的精彩月全食天象，這次月食同時也是「超級滿月」，而且還是2018年的第1個「藍月」，形成「紅色超級藍月」的5星級天象。天文館也將全程轉播本次月食並延長開放時間，今日晚間7時至11時15分開放天文館第二觀測室觀察月全食。

適逢寒假期間，觀看月全食只需要用肉眼即可看到全程的變化，非常適合民眾觀測。可見滿月被咬了一口，月球上的兔影慢慢變成血紅色，全程將近3.5小時，這也是相隔152年後，藍月與月全食再次同時發生。

天文館解釋，「紅月」是指月全食時月面呈紅銅色，當太陽、地球、月球幾乎成一直線，月球進入地球的本影中時，僅有波長比較長的紅光被地球大氣折射至月表。

至於「藍月」，並不是指月亮變成藍色，而是指1個月中的第2個滿月，天文館說，今年1月2日已有一次滿月，本次月全食發生在1月第2次滿月，即俗稱的「藍月（blue moon）」。紅色的月全食遇到藍月並不常見，台灣上一次是在35年前的1982年12月30日，下一次要等到19年後的2037年1月31日。

此外，今年1月和3月各有2次滿月（1月2日與31日，3月2日與31日），2月反而沒有滿月，俗稱為「黑月」。

黑月也不常發生，前一次是在8年前的2010年，下一次則在11年後的2029年。

台北天文館當日亦推出望遠鏡觀測月全食，今日晚間7時至11時15分開放現場排隊，並在晚間6時30分、7時30分各有一場月全食主題導覽活動。

(中國時報)

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