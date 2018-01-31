外公漸凍人 她考上高齡照護系

花蓮海星中學綜合高中幼保學程學生徐昕慈（右），錄取國立台北護理健康管理大學高齡健康照護系，導師許文瑜期勉她繼續鑽研專業技術，學以致用。（海星中學提供）

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中國時報
／花蓮報導

107學年度四技二專特殊選放榜，花蓮海星中學綜合高中幼保學程學生徐昕慈考取國立台北護理健康管理大學高齡健康照護系，她因照顧漸凍人外公，立志要成為「高齡照護護理師」，用專業照護重病患者，降低久病不適，現也如願以償。

徐昕慈說，因為外公罹患「漸凍人」罕見疾病，看著外公從有知覺到後期全身癱瘓，無法自行進食，每天看著外公翻身抽痰，身心煎熬，卻無能為力，幫不上忙，更確立未來要成為高齡照護護理師，幫助和外公一樣需要協助的人。

樂觀開朗個性的徐昕慈，從小在全美語環境下學習，在英文相關競賽屢有佳績，因對幫助、關心別人很有興趣，選讀幼兒保育學程補足專業知識，不僅學業成績穩坐幼保學程第一名，也積極爭取全國學生技藝競賽教具製作選手，平時也參加卡巴迪運動校隊，訓練自己的體力與肌耐力。

徐昕慈假日在「花蓮美崙團體家屋」擔任志工，學習了解老人失智症的照顧服務模式，實踐自己的夢想，她說，進入照護環境才知道照顧患者的辛苦，需要更多耐心與愛心，患者好轉的機會不高，但透過專業照護讓患者開心、舒服，就是最大的幫助。

校長孔令堅表示，海星中學秉持全人教育的理念來教育孩學生相信每位孩子都有屬於自己的天賦才能，除了部定課程外，還有深具學校特色的校訂必修、多元選修等適性課程，而徐昕慈也是今年高中部第3名提早成為大學新鮮人的學生。

(中國時報)

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