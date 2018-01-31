失智照護諮詢 助家屬一臂之力

因失智症照護是條漫長的路，亞大醫院神經內科主任王馨範呼籲，患者與家屬能參與課程，提供最好照護。圖片非當事人。（林欣儀攝）

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中國時報
／台中報導

長年與妻相伴、家住南投的83歲林姓老翁，從老伴過世後就開始減少外出，最後幾乎足不出戶，且常蓬頭垢面，家人帶他就醫，確診為阿茲海默症，除接受藥物治療，亞大醫院也安排林男的子女接受心理諮詢，全家合力面對疾病，協助他控制病情。

亞大醫院神經內科主任王馨範指出，林男早年從事農務，之後轉至學校擔任校工，兒女長大後外出就業，多年來他都是與妻子生活，另一半過世後，他獨居生活，一開始還會偶爾外出購物，但慢慢愈來愈少出門，有時甚至發現他獨自站在路口徘徊。

王馨範說，里長聽聞林男的情況去關心，卻發現他鬍子沒整理且衣服藏汙納垢，家中也很凌亂，閒聊中雖開心談及過去事情，卻完全不記得剛剛發生的事，經轉知林男的子女帶他就醫，確診為失智症中常見的阿茲海默症。

王馨範表示，失智症分為「可逆性」與「不可逆性」，前者多為身體代謝出問題引起，若恢復健康後即可改善，後者則常有退化性失智情況，有些會導致認知功能與執行能力喪失，通常家屬發現時可能腦細胞已損失大半。

王馨範強調，台灣80歲以上長者約5分之1患有失智症，林男家屬接受建議參加「病患照護者一對一心理諮詢」和「神經心理衛生教育工作坊」，透過課程照顧父親，也避免家人間衝突發生，因失智症照護是條漫長的路，呼籲患者與家屬能參與相關課程，提供最好照護。

(中國時報)

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