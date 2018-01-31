竹崎公所重建 2月8落成

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中國時報
翁聖勳／嘉縣報導

嘉義縣竹崎鄉公所新建辦公大樓即將落成，目前於鹿滿客家文化園區的臨時辦公室也將服務到2月2日下午5時，預計2月4、5日搬回原公所地址繼續為民服務。

竹崎鄉公所表示，原公所興建於民國1968年，因建物結構老舊，辦公空間嚴重不足，完全不符合現代便民服務需求，前年底暫時搬遷至鹿滿客家文化園區成立臨時辦公處，原地則發包行政大樓新建工程，工程期1年半，將於下個月8日落成啟用。

代理鄉長郭良江表示，新建大樓除地下1層、地上5層高，為竹崎當地最高建物外，為響應環保，各科室採隔間設計，裝置變頻分離式冷氣，不像中央空調浪費，建築物總樓層地板約1244坪，1、2樓為民眾洽公空間，另設有村長聯誼空間，4樓則有災害應變中心、調解委員會，大型集會堂則在5樓，提供鄉民更健全服務，重建總經費約1億1000多萬元，預料將成為當地新地標。

另外，新辦公大樓建築還保留公所前大榕樹、南側龍眼樹雀榕寄生樹，表達對環境的重視，建物也內縮遠離中山路，留出廣場空間讓鄉民使用，過去行車壅塞情形將獲得改善。

郭良江還指出，因應新建行政大樓搬遷，將利用2月4、5日將電腦等設備搬遷至新行政園區，降低對民眾洽公的影響。

(中國時報)

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