崇華國小讀經書 吸引多國借鏡

崇華國小推廣經典教育，搭上全球瘋中文的潮流。（林和生攝）

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中國時報
／屏東報導

全台首間由大學退場改制的屏東崇華雙語小學，積極推動「讀經」課程，在全球強勢席捲而來的中國風影響下，開始受到注目，日前有來自星、馬等多國教育界人士跨海來台，入校觀摩經典教育實踐，看到學生搖頭背誦古文模樣，紛紛拿出手機記錄這一刻。

崇華國小校長周玉霜指出，校方將經典列為重要的課程，6年內學生將讀完倫語、大學、中庸及道德經等古文，融合書法教學，其實學習的內涵是將道德在生活中實踐，因此從這裡出去的學生，「人人都能輕易背上一段」。

「因為我們學得是繁體文」學期結束前，來自星、馬、澳洲、南非及巴西各國教育團隊紛紛跨海接洽，周玉霜說，因為對方認定繁體文，所以選擇來台、而非造訪大陸。

校方為此安排一周的課程呈現，有書法靜態展示，還有動態讀經，為讓外賓理解，初期使用英語講解，但台下一位金髮、藍眼睛的教授用流利中文說「校長不用擔心，請講中文」，才讓學校驚覺，潮流的腳步比想像來得更快。

當美國總統川普孫女穿著旗袍、讀經書的模樣，透過社群軟體瘋傳，同時在全球掀起一股讀經熱；外國教育團首次於教學現場看到如此成果，頻頻發問「僅辦學1年怎麼可能做到」？周玉霜則強調，孩子並非比較聰明或厲害，只是他們走得較踏實。

(中國時報)

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