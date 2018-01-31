停經後大出血 當心子宮內膜癌

2018年01月31日 04:10 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

子宮頸癌、子宮內膜癌及卵巢癌是女性三大婦科癌症，其中與代謝有關的子宮內膜癌發病比例日益攀升，花蓮48歲的張姓婦人因停經後大量出血，確診為子宮內膜癌初期，去年接受螢光影像系統的達文西婦癌分期手術，術後2天即下床，並無伴隨後遺症。

花蓮慈濟婦產科主治醫師龐渂醛指出，癌細胞常伴隨淋巴結轉移，透過注射螢光綠試劑，讓癌細胞發出綠色螢光，以利達文西手臂定位，精準切除癌細胞，降低腫瘤復發機率，避免因淋巴結切除太多導致的神經損傷，或切除太少，治療不完全等風險。

50至70歲的女性屬於易患子宮內膜癌的高危年齡層，由女性絕經後體內激素分泌變化大，但部分女性體內激素不會隨著年齡增長雃下降，激素持續作用，刺激子宮內膜增生，甚至引發癌變，

「龐醫師很細心解釋得很清楚，所以，我跟先生很快就決定要進行達文西機器手臂手術。」48歲的張姓婦人，在經期外出現異常的大量出血，經過超音波與內診檢查，發現是子宮內膜癌，龐醫師幫她安排了達文西婦癌分期手術，利用螢光影像系統精準地切除需要切除的淋巴結。

龐渂醛說，子宮內膜癌早期發現，早期治療，治癒率高。而達文西螢光影像系統的運用已放入美國國家癌症治療指引中，相較於傳統手術,，病患恢復快速，也減輕醫師進行手術的體力負荷，但須自費12至15萬元。

(中國時報)