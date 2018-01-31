及早救智食譜 防失智輕鬆吃

2018年01月31日 04:10 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

逐漸邁入高齡化的台灣社會，失智成為首要面對課題，屏東基督教醫院與超商合作，從飲食方面著手，不僅設計「及早救智」食譜，更規畫1周7天、1天3餐的55種料理及點心組合，透過超商通路，讓長輩及家屬可以輕鬆取得商品或食材。

依據研究推估，台灣目前有26萬失智症人口，到2031年將達到47萬人；屆時每100人中就超過2人罹患失智症，尤其偏鄉失智症盛行率更達14％，將是都會區的2倍。

有營養師發現，地中海國家民眾罹患失智症比率都偏低，探究原因發現是與飲食有極大的關係，因此屏基營養師依據「地中海飲食原則」，設計了「及早救智」食譜，規畫2人份的健康餐食組合，作為長輩準備3餐的參考。

屏基營養師吳貞瑩表示，「地中海飲食」以五穀雜糧為主食，搭配蔬果以攝取纖維質及維生素，每周可吃3至5次魚類、家禽和奶蛋豆類，作為蛋白質來源，紅肉、甜點及加工食物可以少量，每周至多以1次為佳，只要把握此原則，可望有效降低40％失智風險。

「及早救智」食譜從2月開始可在屏基「自在老輕鬆顧」網頁下載，因接近農曆春節，圍爐團圓桌上少不了豐盛年菜，吳貞瑩提醒民眾，若吃膩大魚大肉，就能參照食譜，不僅吃得營養均衡，還能預防失智症。

(中國時報)