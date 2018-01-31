百年老店 其無後乎？

2018年01月31日 04:10 中國時報 趙怡

隨著年底地方選舉的腳步漸近，各政黨初選紛紛上演同室操戈的肉搏戰。台北市為首善之區，現任市長非屬藍綠陣營，但仍為兵家必爭之地，選情格外令人矚目。傳統的國民黨員對4年前失去首都執政權心有戚戚，都期盼能收復失土，卻眼見掛帥出征的人選始終無法定案而備感焦灼。偏偏黨中央老神神在在，一方面堅持辦理初選以標榜中立，另一方面又任由黨內外人士不斷拋出可能人選，非但無法凝聚意志，強固團結，更造成陣腳自亂，讓支持者熱情冷卻。

國民黨的困境其來有自，主因還是前朝領導疏於培育儲備人才所致。因此，當選民們看到一位年輕有為的帥哥蔣萬安，無不額手稱慶，急著推他上戰場建功，恢復失土。明眼人心知肚明，以蔣萬安現在的從政歷練及特殊背景，絕難與柯P對敵，如若慘輸，則藍營又將重蹈連勝文覆轍，再折損一顆明日之星。

好在小蔣並未被震耳的喝采聲淹沒了理智，及時聲明不會參與本屆市長選戰。為今之計，黨中央大可派其輔佐本屆參選人，作為超級助選員，藉以磨勵並養望，同時可委以黨內要職，負責啟動中青代接班團隊，以肆應未來的嚴酷挑戰。如此，若果然勝選，蔣以有功之身，更增榮寵，下屆市長寶座如在囊中，更有機會成為藍營新生代的共主；即便失敗，也不需直接擔負敗戰之咎致聲名受損。

至於在缺乏新面孔的條件下，國民黨將如何應付台北市這場硬仗？盤點過去一段時間，曾經在媒體上曝光的人選，退的退、辭的辭，唯有前立委丁守中最早表態，意願堅定，且民調名列前茅，照說國民黨的輔選單位即應當機立斷，積極介入協調，及早形成共識，以統合資源，集中力量，擴大支持度全力為丁守中創造聲勢才是正道。

可惜黨中央似乎未作如是想，一再重複「將循公平、公正原則以民調決定候選人」的陳腔濫調，殊不知眼下聲望低迷不振的國民黨最需要的是挽回人心，爭取勝選，而不是繼續維護「不沾鍋式的民主假象」。

進一步分析，國民黨若以協商方式推舉丁守中出線迎戰柯P，固然在爭取年輕票源上增加難度，惟其個人形象清新，對市政涉入最深，且已下定決心做人生最後一搏，若另擇人選，難保不會重演當年北市選舉藍營分裂、阿扁得利的戲碼；其次，泛藍選民對於4年前柯、連對決的重大失利以致造成今日綠營氣焰薰天的局面，仍有餘憾，此次丁守中重披戰袍，應可吸納不少同情票。

再說到年齡問題，最近「世代翻轉」蔚為時潮，論者輒以法國的馬克宏、奧地利的庫爾次以而立之齡躍登九五之位為佳話，不過，德國的梅克爾、日本的安倍、中國的習近平都已過花甲之年，美國的川普更已坐七望八，不也都做得虎虎生風？

泛藍選民看不到國民黨對北市選戰規畫出什麼大戰略，只看到高層支吾其詞、手足無措、瞻前顧後的窘狀，教人備感失望。坊間傳聞甚多，如「黨政高層專注於保住執政縣市，其次才想要收復失土」，又如「丁守中是資深政治人物，一旦當選市長恐怕很難駕馭」云云。衡諸國民黨當前處境，以「退此一步即無死所」形容之亦不為過，若領導團隊一仍舊貫，不思長進，百年老店其無後乎？

（作者為國民黨中央評議委員）

(中國時報)