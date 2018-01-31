天太冷，人怪怪，看著就想笑

2018年01月31日 04:10 中國時報 楊渡

天氣太冷，感覺電視上的人都怪怪的。可能腦袋血液不通，無法正常運作，看什麼都想笑。

像習賢德老師寫了一篇文章，批評公廣集團，文中隨意提到了公共電視最近常常播放一首歌叫〈卵葩之歌〉，我好奇（人總是對不正常的事感興趣啊）去youtube找到，點進去一看，啊哈哈，我笑得差一點從椅子上跌下來。那畫面的起始是嚴肅的，由高雄市交響樂團演奏，教會合唱團合作，在高雄市文化中心演出。演唱伊始，是穿著西服、打著正式領結的演奏者，包括了鋼琴、小提琴、大提琴，以及指揮等一團人，非常正規的奏著前奏，然後，男聲的合唱以正式樂曲唱出了「pha lan pha lan pha lan…Lan Pha是一個好所在，福氣通人知。毋驚寒，毋驚熱，毋驚風雨大。Lan Pha，是一個好所在，勇氣通人知，男子漢，無所礙，勇敢做陣行。Lan Pha是一個好所在，充滿歡喜代。」

不知道為什麼，第一時間我就想起米蘭．昆德拉。那句話是「人類一思考，上帝就發笑」。那種正式到莊嚴的作態，來歌頌LP，和我小時候在鄉下罵架的時候，罵另一個孩子「你大LP」，或有些下作的言詞比起來，簡直是「生命中難以承受的重」，屬於生殖器崇拜的範疇了。

就像嘻哈樂團會唱LP，或者「好屌」之類的，大體用來罵人，或者嘲諷世界，那並不奇怪。但你叫他們把「好屌」變成用交響樂來歌頌，還說是「生命之歌」，那就真的好好笑了。我懷疑自己腦子有問題，就拿給太太看。太太嘆氣地說：「唉，這些男人，台灣有一個女總統有什麼關係，就算公共電視的董事長和總經理都是女性，又有什麼關係，需要這樣，自己歌頌嗎？」

我終於明白了，這是〈男性的復仇〉。

不料，今天看大陸委員會也怪怪的。那個張小月主委（這名字其實是一種象徵，兩岸真的在度小月啊）對M503的問題，兩岸無法談判，所以不讓東方航空和廈門航空春節加班機飛，她回答說：「那是最輕的處分。」本來應該是由兩岸民航局來談判，但卡在兩岸官方不願談判，於是陸委會就把責任一推，變成處分春節要返鄉的「北漂台灣人」。也不想想多少台灣人在大陸工作是不得已，是為了生存。如今把台灣人返鄉的權利當處分的對象，想逼迫大陸出來談判。但任人皆知，兩岸在「九二共識」沒有解決以前，不可能坐上談判桌。

兩岸問題，陸委會和民航局無法處理，卻拿這種春節加班機的民眾權益來下賭注，簡直滑稽之至。難怪有人說是：「大人無能，打自己家的小孩出氣。」那大陸會在乎嗎？不會。因為你越打越失去民心，大陸高興都來不及。唉，一定是天氣太冷，才笨得這樣！

至於管中閔選上台大校長一事，就更滑稽了。當時不知道哪一個傢伙說了一句「這是藍綠翻盤的第一頁」，我就為管中閔感到「不祥」了。因為民進黨的所有布局主要是殲滅國民黨，準備長期執政，整個政策方向是一條「開往戒嚴的慢船」（我兩個月前專欄寫過了）。而且，這整個過程是切香腸式的台獨，以台灣價值搞意識形態獨裁，以轉型正義搞政治獨裁，口中繼續假喊「維持現狀」。

管中閔如果選上台大校長，等於還維持一點學術的獨立自主，至少民間還有一個學術判準。就算在蔣介石的戒嚴時代，他都還得尊重胡適、傅斯年，但今天，民進黨加時代力量的立法院黨團，以及教育部官員，竟可不管「大學自主、學術獨立」，硬生生要台大遴選委員會重開。最好笑的是幾個大學生自稱南北串連，也不管自己是不是台大學生，竟出來說管中閔是「中資代表」。這是正常人的腦袋能想得出來的嗎？這種人都應該學一學段宜康，至少有膽量出來說一聲：「如果他不是中資，就吞曲棍球。」至少，幫段宜康找個伴啊。

你看，天氣這麼冷，冷得人都不正常了。想起來，還得感謝鄭智仁醫生，寫出〈卵葩之歌〉，讓人知道這是一個穿著西裝、用交響樂團歌頌卵葩的「好所在」，而且知道，現世界還有段宜康、陸委會、教育部、台大等，正在「卵葩抹著燒」。

天氣這麼冷，人都怪怪的，看著就想笑。（作者為作家）

(中國時報)