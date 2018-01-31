2018年01月31日 04:10 中國時報 楊雨亭

民進黨與時代力量黨團日前在立法院要求台大釐清遴選校長過程疑義前，教育部不得同意聘任管中閔。此事由於立法院公然介入學校人事，且教育部態度明顯不公的情況下，社會不滿民進黨政府處理此事的聲浪甚高。此事將如何妥善落幕以及對日後台大校務的影響，令人矚目。

管中閔事件顯露出台灣社會內部結構上的嚴重問題。自從前年民進黨全面執政後，部分綠營民意代表以及深綠學術界人士持續展現強勢作風，只要能夠以行政命令取得的政經權益，幾乎完全放手去做，不但沒有絲毫的妥協意向，也不顧及反對者的心理與情緒，一切以轉型正義的思維去合理化其言行，充分顯示出部分民進黨與深綠人士缺乏民主風範，且常常展露其無法自制的仇恨與憤怒情緒。

黨外運動初起，追求民主政治理想，促成了台灣政治制度的逐步轉型，對於台灣政治的民主化是有貢獻的。但是，今天台灣的政治卻由完全不是當年付出代價的民主鬥士來承擔與運作，反而是由既得利益者掌握了政治、經濟、文化、教育各方面的權力，其所形成的專制性與壟斷性，事實上已經超過了蔣經國時代後期開始的漸次開放性民主作為。

台灣真正的問題已經十分清楚，就是台獨基本教義派的革命意識日見高漲而失去節制，只要台灣共和國的目標一日不成，其強制言行皆有其正當性與道德性，而不斷地以多數票決的民主制度手段達成其革命的實質目標。革命，當然要犧牲和諧，如果社會和諧，革命的動力就會停滯。日後若兩岸談判統一，這些既得利益者完全可以就地喊價，在一國兩制的安排下，不但可以獲得台灣本地的政治權力，還可繼續掌握大量物質與職位資源。而如果兩岸統一尚無著，這些既得利益者就可以以中華民國民主政治之名，遊走於美日的反中戰略庇蔭下，獲得實質的權力利益。一切穩賺不賠。

如此，台灣在掌握政治資源者非民主心態下，已經不能說是民主政治，只能說是以內部多數暴力為基礎的對外扈從政治，基本上是一種精算過的政治、經濟與文化的利益最大化，這構成了台灣獨立運動者的兩面性核心價值戰略。雖然許多的台獨跟隨者並不是這樣子思考的，而確實是有著純樸的熱情，但是以台灣過去數百年的歷史來看，強權下的台灣生存模式就是如此，這可能也是大陸對於統一的思考與做法好整以暇的原因。

因此，台灣欲脫離其歷史與地緣政治的宿命，必須了解唯在台灣的本質上產生改變，才能有機會對於自身命運的真正掌握。一個完善的民主、自由、法治與繁榮社會，就是我們應走的歷史進程。不論外在的因素如何變化，讓我們自己的社會不被少數的政治暴力分子所支配，是對民主政治啟蒙的第一步，而不只是數選票的最低民主機制。

這次台大校長遴選後的「拔管」事件，再次提醒我們，只能投票而不能掌握人民真正福祉的制度，不論這個制度的名稱是什麼，都不是我們應該追求的。民主政治需要的是人民選舉出來的人物具有民主與寬容的風範，而首先人民要有這樣的共識。（作者為自由作家）

(中國時報)