2018年01月31日 04:10 中國時報 陳一新

美國有線電視新聞網（CNN）1月28日報導，美國總統川普因過度專注「美國優先」，斤斤計較美國利益，不免忽略亞太傳統盟國的感受，而在有意無意間將「亞洲龍頭地位」拱手讓給中國大陸。但這就是真相嗎？

根據CNN的說法，美國在亞太地區的傳統盟國，包括日本、澳大利亞、南韓，都對美國是否能繼續發揮穩定區域和平的功能，抱持疑慮的態度。從另一角度來看，與其說日、澳、韓3國的領導人都懷疑美國捍衛亞太決心不足，倒不如說他們各有所圖。

今年是《中日友好條約》簽定40周年，雙方除推動各項交流活動外，東京更要小心翼翼地不讓中日領導人互訪有半點差錯。如何將日本擴大「集體自衛權」甚至透過修憲調整「和平憲法」立場，不讓中國抨擊為「軍國主義復辟」，將是安倍今年所有政務中的重中之重。偶而透過手下與專家發表一些疑美言論，或有助於潤滑中日之間的緊繃關係。

在美國強大壓力下，澳大利亞總理藤博爾一反2年多前的親中立場，大肆抨擊中國在澳洲高科技中心附近購買土地、軍事敏感地區進行監控，以及經營礦產。然而，澳政府挺美反中立場不免必須付出代價，加上藤博爾終難忘情於澳、中之間龐大的經貿利益，自然不時有疑美聲音傳出。

南韓的疑美立場更是容易理解。南韓總統文在寅因擔心自己朝鮮半島權力競逐過程中邊緣化，而極力促成南北韓會談，但又將功勞歸諸川普，不免順了姑情失嫂意，惹得金正恩不快。他同意北韓推遲美韓聯合演習，既讓金正恩不爽，也差點失歡於川普。他希望撤除薩德反飛彈系統以改善大陸關係，又希望維持美國的安全承諾，不免造成韓美互疑。

但若說這3國的疑美立場，就讓川普將執亞太牛耳地位拱手讓大陸，也未免想像力過於豐富。事實上，對川普上台1周年在亞太安全戰略上不僅「蕭規曹隨」，而且還在國防預算上加碼，華府智庫學者都額手稱慶。

正當亞太地區國家對美國退出《跨太平洋夥伴協議》（TPP）深感不安之際，川普在瑞士達沃斯會議中突然宣布如果美國能享有更好的條件，美國將重返TPP。此顯示，經過1年多的長考，他終於了解，只靠軍事力量是不足以在印太地區領導群倫的。

川普顯然了解美國的盟國與夥伴對他誤解極深，而分別在最近推出「國家戰略報告」與「國防戰略報告」，強調未來他將透過強大國防、公平貿易、科技創新與價值體系，促進美國的安全與繁榮。當然，單是這些仍不足以與中國在印太地區爭雄，只有期待他30日向國會參眾兩院提出「國情咨文」時能提出對美國重返TPP，以及將印度融入印太戰略的具體作為。（作者為中國文化大學政治學系講座教授）

(中國時報)