2018年01月31日 04:10 中國時報 李俊緯

衛福部表示，從日本311地震至今已接近7年，禁止日本核災5縣食品輸台是不對的。日本核災地區食品輸台爭議已久，蔡政府此時再拋出這個議題，不禁讓人聯想，是否與台灣要加入日本主導的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）有關。但是政府做好風險管控的準備了沒？

福島核災地區食品進口牽涉到幾個層次，一是國人食品安全還是政治利益交換，二是開放自由貿易還是換取國際空間。福島核災食品攸關民眾健康，雖有日本的雙證明，但台灣核輻射檢驗仍不周全，衛福部並沒有對國人說明清楚，食品的檢驗的方式、頻度和項目是否涵蓋所有輻射物質，以及確保消費者知的權利，如何定義高風險食物？到底要如何檢測？漏網之魚的風險為何？

儘管政府一再說，台灣在相關規範上相對嚴格，但民眾仍對政府的沒有信心，且在2015年時還曾發生日本產品被進口商更改產地標籤蒙混過關的事件，實在無法讓民眾相信政府的執行力。這樣的情形，背後反映著諸多問題，包含政府執行人力不足、惡質商人唯利是圖、不實訊息的流竄等，也都是不得不面對的問題。

在國際貿易方面，台灣農產品出口到日本，在2012年前都是排名第1位，當年更創下10.8億美元的佳績，之後便逐漸被中國大陸取代，無論出口值或占比都逐年遞減，貿易形勢逆轉；而且自日本進口卻是逐年遞增的情況，2016年正式突破10億美元大關，顯現出貿易失衡嚴重，直到2017年，才終止連續4年的對日農產品貿易逆差。

核災地區食品開放進口，對我國貿易將是弊大於利，未來我國對日的貿易逆差趨勢恐成常態。至於是否衝擊到本土農業生產，則又是另一道疑慮，像是我們的香蕉等水果的契作是否恢復，甚至擴大採購規模等，都是可以跟日本談的項目。所以，我們要問，開放日本食品進口，對我方有何好處？是否有貿易條件交換或是其他權利交換？

爭取加入國際經貿組織是沒錯，但是不能犧牲國人的健康與產業發展。自蔡總統上任後，日本即對民進黨政府加強施壓力度，然而，民進黨從過去批評馬英九政府「蓄意殺人」，到應合乎「國際規範」的說詞，一味地附和日本的立場，連駐日代表謝長廷都為日本辯護。

去年開放日本和牛進口，果不其然，是在為進一步的全面食品開放做準備。日本核災食品叩關，也考驗著蔡政府的外交談判能力。假如一定要開放福島地區核災食品的話，對於食品務必要堅持健康安全第一，確實做好管制與檢測工作，還必須在談判當中爭取到對我方最有利的貿易條件，才能讓國人信服。

（作者為國家政策研究基金會高級助理研究員）

(中國時報)