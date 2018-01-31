社論－和平統一是王道 台獨真禍台

2018年01月31日 04:10 中國時報 主筆室

不管台獨支持者高不高興，我們的國號就是「中華民國」，《中華民國憲法》是一部追求統一的憲法。台獨作為一種政治理念，可以是言論自由的一部分，但回到《中華民國憲法》，「統一」就不只是政治理念，統一是憲法義務。

關於這一點，即便台獨主張者，也從不曾提出質疑，因為在台獨主張者的意識形態核心，根本不認同《中華民國憲法》，連《中華民國憲法》都不認同，又怎麼會在乎《中華民國憲法》是不是一部「統一的憲法」？台獨主張者要的是「正名制憲」，除去「中華民國」的國名，換上「台灣共和國」的國名，廢去「中華民國」的憲法，制定「台灣共和國」的新憲。

但台獨理念者不是沒有執政的機會，從有台獨之父稱號的李登輝，到有台獨之子稱號的陳水扁，再到「兩國論」起草者蔡英文，總統直選後的台灣，選出4位總統，有3位總統或多次公開宣揚台獨理念、鼓吹正名制憲，或是被視為隱性台獨而被台獨主張者當成自己人。但這些台獨之父、台獨之子、台獨之友當了總統後，全部都不敢實踐台獨，為何？因為，台獨在野時喊喊便罷，一旦執政，真著手實行，那將是台灣最大的災難，將為兩岸引來不可逆的禍患。

這不是危言聳聽，台獨第一個直接帶來的立即後果就是戰爭。因為，一旦宣布台灣獨立，大陸當局將沒有任何的選擇餘地，只能發起戰爭，武力犯台，這既是大陸當局的法律義務，更是民族義務。於法律義務，大陸的《反分裂國家法》第8條，即列明在3種情況下大陸當局得採取「非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整」。這3種情況包括：台灣從中國分裂出去的事實，或者發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變，或者和平統一的可能性完全喪失。

更關鍵的是民族義務，自1895年中國甲午戰敗，把台灣割讓日本。讓台灣重回中國版圖，即成為中華民族復興、雪恥的重責大任，蔣介石領導8年對日抗戰，讓台灣重回中國版圖，這是蔣介石在中華民族中最被肯定的歷史功勳之一。試問，有哪一個中國大陸領導人承受得起台灣獨立，讓台灣脫離中國版圖的歷史大罪？更何況，中共曾經的死敵蔣介石光復了台灣，而中共卻丟失台灣？

換言之，這已經不是中國大陸領導人要不要對台灣動武的「個人意願」，而是由不得中國大陸領導人不動武的歷史責任。即便一再宣示「和平統一」的習近平，只要台灣宣布法理台獨，他也將沒有任何選擇餘地，必須採取武力行動。這不是危言聳聽，而是台灣要圖存，必須有的現實認知。

這也是為什麼，陳水扁當總統會有一句名言：「我不能夠騙自己，我也不能夠騙別人。（台獨）我做不到，我就是做不到。…他（李登輝）也做不到。」

因為，陳水扁知道，急獨是急統的同義詞，台獨做不到就是做不到。所以，台獨論者以一種站上「道德制高點」的傲慢，去指責批判統派主張賣台、危害國家安全，是極度可笑的。因為，實際上，真正毀台、真正危害國家安全者，台獨才是。

一旦了解了台獨的危險與荒謬，才能正視「統一」汙名化的危險與荒謬。事實上，「統一」追求的不是速成的統一，而是心靈契合的統一，是未來式、有條件、兩岸人民合意的統一，這樣的統一訴求與目標既不是「投降」，也不是「賣台」，而是「愛台」。

首先，兩岸能立即化干戈為玉帛，對大陸來說，說穿了，對台灣的擔心只有兩個，「不認中國人，想要搞台獨」。換言之，只要在台灣，「台灣人，就是中國人」以及「追求心靈契合的統一」仍是社會的共識主流，兩岸關係就能夠立足於堅固穩定的磐石。其次，一旦兩岸立足的磐石穩定，雙方就不必再浪費力氣彼此爭鬥、對抗，而能把全部的精力用於攜手合作，共求繁榮，而台灣也可以分享中國崛起的發展機遇。

真正該感到羞恥的不是統派而是台獨論者。相對於台獨必招台灣大禍、兩岸烽火，統派的理念不只是《中華民國憲法》的義務，也是真愛台灣。台獨論者顛倒真理，汙名化統派，實可謂紫之奪朱、利口之覆邦家也。（系列完）

(中國時報)