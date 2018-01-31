2018年01月31日 04:10 中國時報 主筆室

東航與廈航已全數取消春節加班機，交通部認為這對安全有加分，並表示會考慮砍這兩家航空公司定期航班。可見，蔡政府至今仍然認為，因應陸方啟用M503相關航線所祭出的卡陸航措施，正確而且有效，因此才會想要進一步擴大實施的範圍。換言之，台商的憤怒、專家的提醒、輿論的指責，蔡政府完全聽而不聞。

按照民進黨的邏輯，只要是「膽敢」飛相關航線的業者，政府都會予以懲罰。據了解，M503北向、W122航路、W123航路加起來至少有4家航空公司、共有21架次以上飛航，蔡政府砍完了東航與廈航的春節加班機之後，還打算繼續砍定期班機，那意思是不是說，接下來還會針對其他飛相關航線的航空公司開刀呢？

蔡政府把事情鬧得這麼大，後果卻是由台灣人民承受。遠的不說，就拿砍掉春節加班機來說，蔡政府也知道這麼做會對台商造成影響，因此海基會、交通部陸續提出了疏運方案，然而，這些措施都各自有其困難及後遺症。

如台籍航空公司要增班得經大陸同意，金門機場無法負荷大量旅客等等；而最重要的是，就算這麼做真能解決春節疏運的燃眉之急，但畢竟都只是應急的臨時方案，如果民進黨政府真要如此硬幹下去，不斷擴大打擊面，以後可就不是軍機、小三通之類的管道可以應付的了，那蔡政府打算怎麼辦，難道要宣布兩岸斷航？

面對兩岸關係，蔡政府一昧耍狠賭氣，究竟有沒有考慮過口袋裡的子彈夠不夠用、有沒有想過對台灣會造成什麼樣的影響？台灣有跟大陸硬碰硬的本錢嗎？魯莽的國安團隊才是台灣國安最大的威脅！

(中國時報)