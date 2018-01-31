2018年01月31日 04:10 中國時報 徐宗懋

蔡英文總統日前接受綠媒訪問，提到3個重點。最後一點是，台灣人民是否團結？最新民調顯示，台灣人民確實快速團結起來反對蔡英文的政策，也反對蔡英文的政治風格。所以，台灣人民是團結的。

至於蔡英文訪談的前兩點，都是在談自己，告訴大家「不要小看她的意志」。有關這點，毛澤東說過大形勢「不以個人主觀意志而轉移」，很早就替蔡英文準備好答案。其實這不只是蔡英文個人，而是整個民進黨對大形勢怪異的幻想，好像「愛麗絲夢遊仙境」一樣，主角在夢裡看各種奇怪的人物，都不是真實的，只是夢裡想像的。蔡英文的兩岸關係，就是夢遊仙境的最好寫照。

她一直幻想，只要不在言行上觸怒大陸、不要修憲為難美國，然後緊緊拉住美國和日本，如此即使在內政不斷去中國化，大陸也不能怎麼樣。這種潛在認知是，美國力量無限，台灣人民無條件支持她，而且大陸政府與人民都是傻蛋。現在看來，情況剛好相反，美國力量有限，不斷自我孤立，台灣人民越來越反對蔡英文，而且大陸朝野一點都不傻。

儘管在蔡英文剛上台時，我就已提醒大陸將逐步提高強硬的態度，但蔡英文自我崇拜到了極點，對任何不同的看法都充耳不聞，自然不會理會，但這裡有必要再提醒一次，以下是推斷大陸政府在兩岸關係上進一步的做法：

一、經過1年半的摸底，大陸政府已非常清楚蔡英文的風格。某種意義上，他們甚至有點喜歡蔡英文，因為不像陳水扁會表現七十二變的花招，偶爾還會說些福建詔安祖居的甜蜜話。蔡英文沒有表現任何中國人感情，她的思維和作為是非常固定的，甚至是某種偏執的自我沉溺，因此很容易預測，也就比較容易對付。

二、大陸政府深知，蔡英文絕不會回到九二共識，但也絕對沒有膽量進行台獨或軍事冒險行動。當大陸的飛機和船艦繞著台灣航行時，蔡不敢用軍事手段回擊。因此，大陸的基本做法就是飛機和船艦靠台灣越來越近，以建立主動性。從綠媒的反應來看，其實綠營很在乎大陸的軍事行動，成日向美、日呼救。如果美、日有回應，大陸的軍事力量就會更靠近台灣，以彰顯美、日的空話與無能。

三、大陸不會對台灣施行雪崩式的斷交，因為那相當於軍事上的總攻擊，目前並沒有到這個程度。外交和軍事手段是一體兩面，端看蔡英文怎麼做，只要不斷地去中國化，大陸就會逐一地拿走台灣的邦交國作為回應。但大陸的工作重點還是美國，會對美國把話講得很露骨，不會讓對方有任何誤會。蔡英文說，不排除大陸有動武的可能，其實不管她或民進黨原來都不相信這點，所以這必然是美國人私下的嚴厲警告。有關軍改和去蔣目前突然聲音變小，我相信這與美國人的明確表態有關。

最後，蔡英文經常警告大陸的強硬動作會遠離台灣的民意，不過很諷刺地，前一陣子民調顯示，20到30歲的台灣年輕人中，有超過一半有意願到大陸工作，而且覺得對習近平有好感的人還不少，這就是台灣的民意。蔡英文會隨著自己政治基礎的弱化而改變嗎？估計不會，她會繼續夢遊下去，直到兩岸的和平統一成了真正的被統一。

(中國時報)