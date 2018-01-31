卡加班機 民進黨錯估形勢

2018年01月31日 04:10 中國時報 曾志超

日昨東航與廈航主動宣布取消春節加班機，預估將有約5萬旅客受影響，勢將衝擊兩岸春節期間的返鄉人潮與來台旅客。然而該事件受害最大的，應是錯估兩岸形勢的民進黨政府。

事件起因在於M503航線，該航線早在2007年國際民航組織（ICAO）就已經核准此航線，且此航線位於海峽中線西側，本屬大陸的權限，加上原有的A470航線極為壅塞，陸方於2015年宣布啟用M503航線，惟其鄰近海峽中線，在我方抗議後，雙方協議將航線西移6浬，並僅由北向南單向航行。陸方於今年1月初宣布開通M503北上航線及W121、W122、W123等3條銜接航路，民進黨政府隨即表示反對與抗議，並警告航空業者不要使用，否則「後果自負」。然陸方不理會抗議，仍繼續飛行該航線。

蔡政府深覺顏面無光，要求與陸方協商，卻因兩岸官方接觸管道中斷，協商無望。蔡政府於是想透過此事件爭取話語權，因而拒不核准中國東方航空與廈門航空共計176班兩岸春節加班機申請，迫使陸方與我協商。其盤算即使陸方不予理會，頂多也是得罪台商，而台商本就不是其主要支持者，損失相對有限。此舉卻可獲得國際同情，換來國際以及台商對中共施壓，贏得對抗強權的形象，或許還可以增加國內的支持。事實卻未如其所願。

首先，將造成數萬在大陸工作、生活的台灣人難以返鄉：春節是中國人最重要的節日，多數人都會設法返鄉過節。如今涵蓋上海浦東、無錫、南京、杭州、廈門、合肥、福州、長沙等8城市航線，多屬台商聚集的區域，使其被迫繞道金門或港澳回國，將對民進黨徹底失望。

其次，兩岸航班大減也會影響來台旅遊的陸客：近來因兩岸關係不睦，來台陸客大減，旅遊相關服務業正期待春節旺季的來臨。如今卻因政府的不當舉措，讓上萬名打算來台的陸客取消行程，恐再衝擊觀光業。

第三，再次傷害兩岸的互信：民進黨二度執政後，縱然並未直接觸及中共紅線，但各項政策都在灰色的地帶，過去建立的兩岸互信機制一再受到挑戰，讓大陸官方大為不滿，因而對台文攻武嚇的力道日益加重，封殺台灣國際生存空間的機率大為提升。

最後，失去台灣民心：民進黨為反制陸方，刻意在春節出手，大陸損失有限，也未得到國際聲援，卻阻礙國人的返鄉路，並扼殺陸客來台商機。事後又提不出強有力的補救措施，交通部的替代方案，包括國籍航空申請再加班、旅客移轉至其他航空公司、前往鄰近機場搭機、經由小三通從廈門經金門返台、港澳中轉等效果有限，可能還被迫出動軍機至金門協助疏運，讓國人見識到意識形態治國的窘態。（作者為中華經濟與金融協會副祕書長）

(中國時報)