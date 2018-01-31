2018年01月31日 04:10 中國時報 黃丙喜

內政部打著「不當黨產」和「轉型正義」兩大帽子，夥同黨產會迫使婦聯會簽署行政契約，捐出9成財產予國庫。這件案子看似不當黨產歸公，其實卻包藏圖利政黨的私心，後患無窮，婦聯會反攻有理，全民不能只作壁上觀。

打著轉型正義的「不當黨產」變成蔡政府行政掠奪的工具。以這次對婦聯會財產處置為例，內政部一開頭就要求「認罪協商」，無視黨產會還未認定婦聯會是否為國民黨附隨組織。何罪之有還搞不清楚，卻要逼使人民團體認罪協商，何況黨產會之認定還不是法律的判定，如此作為，豈有法理？

婦聯會前主委辜嚴倬雲寧被內政部撤職也不願做不清不楚的行政和解。她強調：「和解的前提必須是明確斷定婦聯會不是任何政黨的附隨組織，也沒有不當黨產，婦聯會的財產不是不能查，但是不能由行政機構違反憲政精神，片面用獨裁政體的方式來扭曲。」她的聲明豈不值得全民仔細聆聽？

內政部長葉俊榮說：「取自於人民的勞軍捐，就是回歸於民。婦聯會捐出的343億元，基本上是捐注國庫的各項特種基金，要用在長照、社福、醫療等項目。」大家姑且相信蔡政府不致挪用於政黨，但剩餘1成留給婦聯會四大基金部分，內政部卻堅持官派1/3董事席次。如此的行政和解讓婦聯會的財產瞬間變成蔡政府可以圖利自己政黨的籌碼，也極可能讓它淪為今後執行黨利益交換的私人金庫。

蔡政府上台至今為何能輕易使用「不當黨產」和「轉型正義」兩大帽子？鬆散的在野黨、沉默的知識分子和一知半解的社會大眾是為主因。內政部此次對婦聯會的行政裁量其實漏洞不少，例如：進出公會當年的樂捐非稅捐，政府不能以查扣稅捐的手段處置。另要求提供超過10年的財會資料也不符稅法規定。辜嚴倬雲認為婦聯會所有的資訊都可受司法和歷史的檢驗，也同意由四大會計師進行查核，因此主張法律訴訟。奈何，在野黨全作壁上觀，內部委員承受不住壓力或自有立場考量，終於使得公義和法理無法彰顯。

政府不是國家，政府是一時的少數統治階層，國家才是人民可以長期依靠的主體。我們豈能讓政府運用不當的公權力去搜括人民財產轉為中飽私囊？沉默的大眾也該醒一醒了！（作者為國家公益發展協進會理事長）

(中國時報)