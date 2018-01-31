季節 感恩 Turn口罩

2018年01月31日 04:10 中國時報 邱祖胤

今年會考作文題目令人傻「眼」，什麼叫「季節的感恩」？說得通嗎？為何不是「感恩的季節」？難不成要將季節擬人化，唱一段《感恩的心》？還是把季節當成形容詞來用，意指具有季節性的感恩？

喔，原來是眼花看錯了，是感「思」，不是感「恩」，題目是「季節的感思」。但就算沒看錯字，這也不是一道容易發揮的題目，今年考生這一關不好過。

字詞、口語上的會錯意，日常生活中常發生。我想起這次的跨年晚會，歌手謝金燕推出新歌《Turn口罩》，小有話題 。Turn口罩者，脫口罩是也，閩南語諧音「脫褲子跑」，此乃國台語交錯使用所產生的誤會及趣味。

這個哏源於好幾年前的網路笑話，話說一老先生戴口罩進銀行辦事，行員客氣請他脫掉口罩，對方誤以為要他脫褲子跑，覺得受辱，憤而離去。

但比起Turn口罩的誤會，最近網路瘋傳一張試卷，則更引人注意，其中包括眾所熟悉的「蚵仔煎」、「蛤蜊湯」、「肉燥飯」、「味噌湯」等詞語，都有出人意料之外的讀音，且都是教育部所規定，令人懷疑以前書都白讀了。我懷疑若據此到夜市走一遭，會吃不到東西。我試著用這些例子虛擬一篇短文，搏君一笑：

「今天去逛夜市，吃了好多好吃又驚嚇的食物，首先是那道『兒子煎』，聽說老闆為了這道美食，連自己的兒子都犧牲了，錢真難賺；美味的『隔離湯』，據說是老闆娘每天卸裝後，把自己臉上的隔離霜淬取出來冷藏三天三夜才拿來下鍋，所以特別有味。還有那碗料多到滿出來的肉ㄙㄠˋ飯，吃了真令人害ㄙㄠˋ，我的臉都紅了呢，不知加了什麼獨門祕方。最神奇的就是那個味ㄘㄥ湯了，問老闆為何叫味ㄘㄥ湯呢？老闆竟暴怒：『味你的咖ㄘㄥ啦！』原來是有咖ㄘㄥ的味道，因而得名，真是長知識了。」

語言文字是一切學問的基礎，失之毫釐，差以千里，真要計較，那是一步也不能退讓的事。然而語言亦是日常生活溝通的工具，隨著教育政策、媒體傳播、流行節目影響，都可能使其產生變化。然而不管是南腔北調，台灣國語，積非成是，還是約定成俗，只要能聽得懂也就無傷大雅。

畢竟嘴長在人身上，再不濟事，比手畫腳也能行遍天下，當初台灣人憑著一卡皮箱闖蕩全世界賺外匯，不就是憑著一股傻勁？誠意及微笑是最好的溝通利器。

感恩也好，感思也好；Turn口罩也好，脫褲走也罷，唯徜開心胸，能讓人溝通無礙，懷抱更寬廣的世界。

(中國時報)