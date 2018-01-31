蘭陵劇坊40年 老班底推新戲

蘭陵劇坊在40年前孕育了金士傑（後排左三）、劉若瑀（中排左二）、趙自強（後排右二）、楊麗英（中）、王仁里（前排右二）等傑出表演人才，今年他們將再聚首，推出新作《演員實驗教室》。（鄧博仁攝）

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中國時報
／台北報導
蘭陵劇坊1980年推出《荷珠新配》，為台灣劇場界留下珍貴紀錄。（蘭陵提供）

40年前，一群對戲劇充滿熱情的年輕人組成蘭陵劇坊，為台灣藝文界孕育了一批中堅份子及15個劇團。40年後，第一代成員再聚首，推出《演員實驗教室》，道盡40年來的辛酸血淚作。昨（30）日包括金士傑、吳靜吉、劉若瑀、楊麗音、趙自強、馬汀尼、王仁里等人共聚一堂，聊戲、聊當年，也聊未來。

憶往事 金士傑哽咽

金士傑致辭時，幾度哽咽得說不出話來，他說，「我這幾年常坐飛機跑來跑去，碰到亂流的時候，都會想這一生還有什麼美妙的事情可以回味，我曾在筆記本上寫李國修這時在做什麼、其他人正在作什麼，我就在想生命來去，那時候蘭陵飄過我的腦海，我覺得這是一個，很珍貴的事情。」

不過提到新戲，金士傑又充滿興致，「這是一種老年人的幽默、癡呆和好玩，我要帶著大家反璞歸真，回到沒有任何負擔的狀態。」

80歲的吳靜吉是當年這群年輕人的導師，他表示，這群演員從少男少女到各自擁有一片天，再重新聚首，是生命中難得可貴的經歷，「他們把劇場帶進自己的人生，並且從中發揮，我很高興還能看到這次的製作。」

再聚首 吳靜吉讚嘆

金士傑表示，《演員實驗教室》要求每位參與的演員，回溯生命歷程中影響重大的事情，並以此為靈感創作，集結成一齣戲，「過程中也需要克服自己的心理恐懼和難關，才有辦法對觀眾說自己的故事。」

劉若瑀過去在蘭陵劇坊裡能演、能唱，但是在1993年創辦優人神鼓之後就「封口」已久，2015年才又再度在音樂劇《黃金鄉》裡小試身手。她表示將再度開口獻唱，將以一連串歌曲，尋找自己的歌，「我感覺自己在這個時代找不到一首自己的歌，我希望能透過這表演找到和現下時代連結的關聯，一首屬於我的歌。」

(中國時報)

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