九歌40歲 林清玄感謝蔡文甫知遇

2018年01月31日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

1978年成立的九歌出版社，參與了台灣出版業最蓬勃的80年代，余光中、杏林子、琦君等文學名家都在九歌出書。九歌今年迎來40周年慶，創辦人蔡文甫已高齡92歲，昨（30）日在親友和作家們的祝賀中出席慶祝活動。

蔡文甫帶著鼻胃管，坐在輪椅上，由女兒、九歌出版社發行人蔡澤玉推著輪椅進到慶祝活動會場，作家林清玄、廖玉蕙、向陽、張曉風等紛紛上前向蔡文甫寒暄致意。向來最聽得懂蔡文甫濃厚鄉音的總編輯陳素芳替他「翻譯」：「很抱歉沒辦法好好講話，謝謝大家前來。」

當年同為「五小」出版社之一的爾雅出版社創辦人隱地也出席慶祝，懷念過去「五小」的出版人們在林海音號召下定期聚會、交換意見的時光，「以前大家常約吃早餐聊文學、出版，吃遍全台北大飯店的早餐，後來年紀大了，早上起不來，就改約午餐、晚餐，也漸漸散了。」

許久未在台灣出席公開場合的林清玄，感性的談起蔡文甫對他的知遇之恩，「蔡先生從我開始投稿到現在，沒有一次退過我的稿子。而在我當兵生活最困苦的時候，還常收到蔡先生寄來文章在報紙刊登的稿費。我的《紫色菩提》，原本其他出版社都沒興趣，我帶給他看，他就叫我留著，後來就在九歌出版了。」

林清玄也將自己的作品在大陸的暢銷，歸功於九歌，「我跟九歌合作，在大陸出版的書有100多本。有人統計過，我有26篇文章被收錄在大陸的小學到大學課本中，大部分都是來自在九歌出版的書。」作家張曉風也表示，九歌挖掘、出版的文學作品，如今正在「返供」大陸。

女兒蔡澤玉表示，蔡文甫目前除了以鼻胃管進食、需要輪椅代步之外，身體仍算健朗，「他每天早上和下午各會進辦公室一次，還會向我們催稿。」每個10年，蔡文甫也都會提出新的出版規畫，「今年也會推出『華文文學百年選』，出版台灣、大陸、馬華和香港的文學選集。」

(中國時報)