當年文學五小 只剩3家獨撐

2018年01月31日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

1970年代的台灣文壇，有不少作家、文人投入出版業，曾任中華日報副刊主編的蔡文甫便成立九歌出版社，與隱地的爾雅出版社，林海音的純文學出版社，姚宜瑛的大地出版社，瘂弦、楊牧等人的洪範書店合稱「五小」出版社。「五小」以文學為志，雖然規模小，卻讓80年代的台灣文學閱讀市場達到高峰。

如今出版業衰退，五小中的純文學出版社已經先在1995年停辦，2000年時大地出版社也易手經營，改變出版方向。目前僅剩爾雅、洪範、九歌3間出版社堅守文學出版的崗位，九歌更投入兒童文學出版。不過隱地坦言，「現在人多看手機，除了兒童文學之外，文學出版其實很難有希望。」

隱地表示，「九歌40歲，爾雅也43歲了。別人都問我為什麼要繼續做文學出版，但做生意本來就不是能賺錢才做，不賺錢就收掉。雖然現在看書的人不多，但讓愛書的人仍然看得到爾雅、洪範、九歌的書，也就值得了。」

前台灣文學館館長李瑞騰直言，「台灣的文學史受出版史影響很大。」以九歌而言，當年蔡文甫的慧眼不只打造了王鼎鈞、杏林子、琦君等文學名家，也陸續挖掘出林清玄、朱少麟、80後的楊富閔等作家。余光中的作品在80年代後也多交由九歌出版。

九歌出版社總編輯陳素芳也回憶當年剛入行，「我是1982年來到九歌，當時只有一個編輯。那時候出版社多是這樣，規模小，每個人當很多人用，老闆自己就是作家兼總編輯。」如今九歌40年、兩間子公司健行出版社30年、天培出版社18年，光是九歌，40年來就出版了超過1500多本書。

九歌出版社也邀集40位作家撰文，出版《九歌40》，談與九歌的文學緣份。曾在九歌出版《傷心咖啡店之歌》成名的作家朱少麟，在封筆12年後寫下賀文，表示蔡文甫至今仍每隔3、5年寄信給她，內容多是勸她要繼續寫下去：「一家出版社，能讓一個寫作者真心感到虧欠他，這也許不容易。」

(中國時報)