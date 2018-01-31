林心如解獨 登北京春晚

林心如日前犯小人，最近總算烏雲退散。（取材自微博）

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中國時報
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林心如（右）與好友黃曉明在北京衛視春晚節目並肩合唱情歌。（取材自微博）

林心如前陣子犯小人，衰遭有心人惡意構陷染「獨」，舉報她製作並主演的八大《我的男孩》是接受文化部補助2000萬的「台獨劇」，使得該劇一度在大陸被下架，幸好最後她沉冤得雪、洗刷清白，該劇日前也重新復播。她29日更登上有大陸官方指標性意義的北京衛視錄製春晚特別節目，與好友黃曉明合唱〈深情相擁〉，種種跡象顯示，無辜的她，已經徹底「解獨」洗白！

北京衛視春晚節目組29日在中國農業大學進行了一輪帶妝彩排，受邀參與演出的林心如在後台接受陸媒聯訪，她透露，今年應該會在台北家中過年，如有機會，也希望假期和家人去熱帶國家度假。新的一年是否有機會和老公霍建華拍戲？林心如表示，目前沒有兩人一起工作的計畫。

新劇收視破1

林心如27日剛過42歲生日，當天她在微博曬出與霍建華及好友為她慶生的照片。她透露生日願望是「希望全家都平平安安，健康快樂」。果然心想事成好運到，不僅《我的男孩》收視突飛猛進破1，曾二度上過央視春晚的她，也受邀錄製北京衛視春晚，看來陰霾已一掃而空。

不過，可靠消息指出，確實有人刻意斷章取義剪輯林心如曾在公開場合甚至私下的言論影片與錄音檔，放大並扭曲她的言論內容，向大陸有關單位「專案檢舉」，知情人士表示，大陸有關單位人士都覺得有些內容一聽就知道是她的玩笑話被擷取，也清楚舉報者居心叵測，因此反應是「一笑置之，不會被有心人利用當槍使。」

不解檢舉舉動

林心如經紀人表示，她確實受邀參與北京衛視春晚，也已完成錄製。至於據傳是有心人刻意將她私下言論影片及錄音檔剪輯後向有關單位檢舉，經紀人表示，林心如一向與人為善，聽到這樣的事的確令人感到錯愕與不可思議。

(中國時報)

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