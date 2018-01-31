費玉清小豬助威山東衛視

2018年01月31日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

羅志祥在山東衛視演出，預告有驚喜嘉賓助陣。（取材自微博）

農曆春節將屆，每年大陸各大電視台舉辦春節聯歡晚會（春晚），陣容更掀起搶人戰，繼央視春晚請到5度演出的周杰倫、暌違20年再合體的天后組合王菲、那英及言承旭後，浙江衛視也打出天后天團牌，包括五月天、蔡依林還有S.H.E等；山東衛視則有費玉清，羅志祥（小豬），較勁意味濃厚。

五月天先前替浙江衛視合作電影《捉妖記2》演唱主題曲〈什麼歌〉，這次也是第1次參加大陸電視台春節特別節目錄製，昨網路流傳一份節目彩排單，五月天演出曲目也曝光，包括〈派對動物〉、〈知足〉以及新歌〈什麼歌〉；同場的蔡依林也為了《捉妖記2》獻唱歌曲〈什麼什麼〉，有網友曝光她除了演出〈什麼什麼〉，還有〈看我七十二變〉、〈野蠻遊戲〉，節目已在30日於北京錄影，將在小年夜播出。

而山東衛視春晚29日在濟南錄影，費玉清去年歷經父喪，忍痛錄完原定節目後，休息一陣子，日前低調復出，這回和交響樂隊同台演出，令人相當期待，他身穿淺色西裝，看來氣色相當不錯，還在後台和小豬合照；而小豬則以勁歌熱舞將現場氣氛炒熱，還預告有神祕嘉賓助陣。小豬近期也已開始進行新專輯前置會議，並忙錄製節目《這就是街舞》，希望在農曆年假能好好陪伴家人。

(中國時報)