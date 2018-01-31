夏如芝菊島祕境拍寫真

2018年01月31日 04:10 中國時報 林淑娟 報導

夏如芝赴澎湖拍寫真故事書大方展露好身材。

伊林娛樂藝人夏如芝的大愛新戲《幸福遲到了》剛殺青，3月就將推出個人愛情故事書《夏如芝的輕旅行－澎湖愛情故事書》，以澎湖獨特風景為主題，記錄海洋婚紗島美貌。為呈現最美畫面，膽子超大的她直接爬到泳池邊緣，只要一不小心翻身就會摔到馬路上，幸好拍攝出的成品令她十分滿意，她笑說：「其實這動作超危險，大家千萬不要學我喔！」

夏如芝去年9月特地前往澎湖拍攝5天4夜，帶超過20套衣服及泳裝，她平常就愛運動，事前僅加強健身頻率，就展現出最好的身材狀態。她透露這次在澎湖走了許多私房景點，最喜歡的是一個攝影師偶然發現的祕境，「一整片草地開滿著小牽牛花，超浪漫，再往下走就是海灘，而且澎湖的空氣、陽光都很棒，怎麼拍都好看。」

拍攝時偶爾會經過很漂亮的地方，像是原本沒有計畫拍攝的古厝，她便隨手拿件衣服套上，拍出來成品就很有時尚感，超推薦大家來澎湖玩。

故事書限量300本

夏如芝說，之前僅因拍戲去過澎湖一次，對澎湖最深的印象就是仙人掌系列的食物，在這次拍攝將結束時，她意外發現一個仙人掌口味的桃紫色千層蛋糕，不僅顏色漂亮，口味也很獨特，不僅好吃，拍照起來也很浪漫。她3月4日將舉辦粉絲見面簽書會，販售限量300本的故事書。

(中國時報)