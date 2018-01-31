福朋喜來登推好運龜來專案

慶元宵活動結束後，澎湖福朋喜來登酒店會招待房客招牌經典的「福朋精緻牛肉麵」。（澎湖福朋喜來登酒店提供）

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中國時報
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「肪片龜」是澎湖元宵節「乞龜」活動中的重要傳統糕點。（澎湖福朋喜來登酒店提供）

由於澎湖人過元宵節比過年還熱鬧，成為該地最具特色的慶典。澎湖福朋喜來登酒店抓緊春節旅遊熱潮，與澎湖深度旅遊指標「沿著菊島旅行」推出「旺福迎新春‧好運龜來鬧元宵」住房專案，以7人小團體的精緻路線，讓在地達人領隊體驗元宵慶典、走訪古城、品嘗在地美食。

北天燈、南蜂炮、東寒單、西乞龜是台灣4大元宵活動，有近200年歷史的「乞龜」更是澎湖特有民俗。乞龜意即乞求神明賜龜，象徵一年好運「歸」來。「旺福迎新春‧好運龜來鬧元宵」會帶遊客體驗鎖港大金龜、湖西天後宮文創乞龜、龍門澎湖米龜王3大必訪的乞龜活動，還有像過七星平安橋、神明遶境、衝轎仔、外垵漁火瘋點燈等活動，沿途還會贈送鄉間祕藏美食、招好運的肪片龜。

約晚上10點結束8小時元宵活動，回澎湖福朋喜來登酒店後，飯店會端上招牌經典「福朋精緻牛肉麵」，滑嫩牛肉和Q彈的關廟麵條，搭配新鮮蔬菜、牛骨熬製的甘醇湯頭和主廚特製的澎湖菜酸，還送上一杯本土特色啤酒。

此專案從3月2日至3月4日為期3天，每天限量3團，2天1夜每人3550元起，3天2夜每人6350元起，訂房可洽06-9265048。

(中國時報)

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