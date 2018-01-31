殷正洋首登民歌高峰會

葉佳修（左起）、殷正洋、施孝榮昨一同出席「民歌43高峰會」記者會。（蘇蔓攝）

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中國時報
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「民歌43高峰會」3月3日將於台北小巨蛋舉行，施孝榮、殷正洋和葉佳修30日出席記者會，殷正洋首次參加「民歌高峰會」，他與施孝榮是當兵好友，當時殷正洋是班長，施孝榮直呼：「真的是報告班長。」殷正洋更自爆從未參與民歌演唱會的原因，「可能是我當兵都欺負施孝榮，所以被排擠。」施則回說：「你是三金歌手，你唱完我們就沒舞台了，只好放生你。」

殷正洋數十年來嗓音維持極佳狀態，護嗓祕訣是維持身體健康，「身體跟嗓音是一致的，隨時可上台表演。」他至今沒有忌口的食物，但因患有氣喘，所以保有運動習慣，最擅長打羽球。

施孝榮爬山健身

施孝榮昨回憶兩人當兵時光，他表示，曾在某次表演穿緊身褲搭配薄紗衣，「我真的又肥又短，跳舞好醜，拍子又不準。」當時隊長看完後，就讓他不用跳舞，改成去安排表演節目。他近來也身兼民歌演唱會總策畫，他因家住八里，迷上爬山鍛鍊，1個月已瘦5公斤。

至於今年高峰會大合唱曲目？施孝榮打趣說：「只有葉佳修〈流浪者的獨白〉不能唱，光前奏就3分多鐘！」今年由施孝榮將帶領著鄭怡、王夢麟、許景淳、陳明韶、王海玲、王瑞瑜、葉佳修、殷正洋、于台煙等14位民歌歌手輪番上陣。購票請洽寬宏售票系統（kham.com.tw）及全國萊爾富、OK超商。

(中國時報)

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