吳心緹創作處女秀險崩潰

吳心緹出單曲第一次寫詞創作。（粘耿豪攝）

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中國時報
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吳心緹（左）與邱鋒澤因戲劇合作變好友。（取材自臉書）

吳心緹繼前年在偶像劇《惡作劇之吻》片頭曲與李玉璽對唱後，日前接受新加坡創作歌手邱鋒澤邀請，一起對唱新歌〈如果我是你〉，還邀從沒創作經驗的她創作歌詞，「不解他是哪來的靈感，敢找我寫詞！」她只花2天便完成主歌創作，沒想到寫副歌歌詞時，慘遭邱鋒澤退件多達4次，最後花了一個多月才完成創作處女作。

從小就喜歡用書寫記錄每天心情的吳心緹，這回第一次嘗試寫詞，為尋找靈感，創作期間除了運動、洗澡外，幾乎天天關在小房間，還曾因靈感卡住將近半個月，讓她差點寫不出來，最後在邱鋒澤的開導、溝通下，才順利完成創作。

讚邱鋒澤有禮貌

吳心緹連續2次推出單曲都是男女對唱，她表示2次作品都不錯，但感覺其實不一樣，跟李玉璽對唱過程都有工作人員引導，加上兩人錄音是分開作業，感覺很孤單；這次對她來說則是「從零到有」，不但要創作也參與MV拍攝。〈如果我是你〉一周內YouTube點閱率即將破20萬，更一舉躍上KKBOX排行榜第5名，讓她很有成就感。

她表示，與2人對唱都有不同火花，李玉璽很愛鬧人、開玩笑，常被他搞到又好笑又好氣；邱鋒澤則比較像大哥哥會照顧人，也很有禮貌，雖然遭他退件時還淚崩大哭，但也因此讓自己成長不少。

(中國時報)

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