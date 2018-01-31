小嫻大器背書何守正專業

2018年01月31日 04:10 中國時報 報導林彥君

黃瑜嫻（小嫻）和何守正爆出婚變後鬧得沸沸揚揚，因2人在美國結婚，需先將結婚證書翻成中文在台才能認證，證書在搬離何家前就已遺失，她說：「我們都找了好久，若真的找不到，會再申請。」離婚程序交由律師處理，她也不需特地飛往美國，好友艾力克斯希望她能和何爭取離婚條件，她認為：「婚姻關係結束不是錢的問題，不會爭取贍養費。」年節將至，小嫻會回雲林的老家過春節，也透露年後開工想繼續練國標舞。

何守正開的健身房被爆生意受影響，學員只剩下3、4個，她趕緊替何喊冤：「可能剛好當天的學員比較少，他有他的專業，希望大家支持。」被問到會不會關注何守正的新聞，小嫻開玩笑說：「因為媒體都會標記我，我會點開來看，也很想在下面留言。」日前小嫻舊愛歐弟和Nono投資開飲料店，歐弟被問小嫻婚變時拿飲料猛灌自己，小嫻今聞歐弟時也作勢拿桌上的咖啡喝：「我都有看新聞，他當時是不是這樣？」

勤敷臉五官回春

近日她五官變立體，被認為撞臉天后蔡依林，遭疑是否「進廠維修」，她說：「被說和呸姊像很開心，因為之前化妝都是自己畫，所以臉看起來很平，現在要認真對待自己，有請化妝師打點，在鼻子打一些鼻影，也讓臉看起來更立體。」為了讓自己不「老態」，她在家勤敷臉，還會用滾輪拉提雙頰，小嫻指著自己的山根說：「我的鼻子很小，有想過打玻尿酸，但是出道20年才打會不會太晚了。」

(中國時報)