《軍師聯盟》地表最強主僕做料理！吳秀波、來喜 巧烹舌尖上三國

2018年01月31日 04:10 中國時報 洪秀瑛

中視每周一至五晚8至10點正播出的《軍師聯盟》，在張鈞甯出場後收視屢屢攀升，4歲以上平均收視達1.49。劇中大咖演員雲集，綠葉演員來喜也受討論，觀眾稱吳秀波和來喜是「地表最強主僕」，尤其是來喜在劇中做的料理，讓觀眾特別印象深刻。

《軍師聯盟》取材三國故事，是部燒腦的男人戲，除了朝廷的爭鬥、家庭的爭寵，司馬府家中還有位純樸可愛的廚房大總管「侯吉」，是吳秀波特別設計的角色。飾演侯吉的來喜一臉憨態，自帶喜感，因和吳秀波私交不錯，2人在拍攝過程還耍寶取了一個組合叫「無（吳）比歡喜」。

料理菜單有巧思

侯吉一手好廚藝極為吸睛，有場司馬懿腳殘在家的戲，他做了道「五味脯」的料理，台詞中講到菜單有醃的臘肉條、裹香味的豆腐，湯汁用骨頭砸碎了煉汁，然後放上豆豉，用大火熬1小時，去掉浮沫後下鹽，再把蔥白搗碎後加入花椒及陳皮；在《軍師》下部劇集中，則有侯吉特調的冰鎮梅子湯。

還有一道「清清白白湯」最特別，台詞描繪「用羌煮貊炙的老湯頭，把粗麵和細麵揉合在一起，連扯帶揉2個小時，3分揉7分扯，保管吃到嘴裡軟糯順滑，筋道有嚼頭。」觀眾戲稱2人一起料理的畫面是「舌尖上的三國」，據了解，其實這些料理菜單，都是吳秀波和編劇一起設計的橋段。

(中國時報)