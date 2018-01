梅姨8250元 註冊姓名專利

2018年01月31日 04:10 中國時報 潘鈺楨 報導

梅莉史翠普將名字註冊成商標,未來不得任意使用。(美聯社)

大衛貝克漢(左)與老婆維多莉亞一家人商機無限,連小孩名字也保護。(美聯社)

68歲的梅莉史翠普(Meryl Streep,梅姨)22日花費275美元(約8250元台幣),向美國專利商標局為名字申請專利權,不同於其他名人希望禁止名字用在香水、玩具、衣服生產上,梅姨要求的是在娛樂事業、電視、電影、演說以及親筆簽名上,不得任意使用「梅莉史翠普」這個商標。

此舉直接影響網站上的電影宣傳,至於是否在奧斯卡頒獎典禮前獲准、奧斯卡可能要支付多少費用給她,都備受外界關注。智權律師表示,名人註冊名字並不稀奇,梅姨此舉應是希望避免電影相關網站進行不當廣告。

貝克漢一家全註冊

據美國專利商標局紀錄,史恩康納萊(Sean Connery)去年也幫自己的姓名註冊;足球明星大衛貝克漢(David Beckham)與妻子維多莉亞貝克漢(Victoria Beckham)不只註冊自己名字,連4個小孩名字也一起註冊;傑斯(Jay-Z)跟碧昂絲(Beyonce)也替3個孩子一出生就保障姓名。

芭莉絲希爾頓(Paris Hilton)不只保護名字,就連口頭禪「That’s hot」也不放過。泰勒絲(Taylor Swift)更是專利商標局的熟客,過去10年申請了約60個註冊商標,包括她的歌名「This Sick Beat」、歌詞「Nice to meet you, Where you been?」等。

