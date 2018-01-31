梅姨8250元 註冊姓名專利

泰勒絲註冊商標的數量是好萊塢名人中數一數二。（美聯社）

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中國時報
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梅莉史翠普將名字註冊成商標，未來不得任意使用。（美聯社）
大衛貝克漢（左）與老婆維多莉亞一家人商機無限，連小孩名字也保護。（美聯社）

68歲的梅莉史翠普（Meryl Streep，梅姨）22日花費275美元（約8250元台幣），向美國專利商標局為名字申請專利權，不同於其他名人希望禁止名字用在香水、玩具、衣服生產上，梅姨要求的是在娛樂事業、電視、電影、演說以及親筆簽名上，不得任意使用「梅莉史翠普」這個商標。

此舉直接影響網站上的電影宣傳，至於是否在奧斯卡頒獎典禮前獲准、奧斯卡可能要支付多少費用給她，都備受外界關注。智權律師表示，名人註冊名字並不稀奇，梅姨此舉應是希望避免電影相關網站進行不當廣告。

貝克漢一家全註冊

據美國專利商標局紀錄，史恩康納萊（Sean Connery）去年也幫自己的姓名註冊；足球明星大衛貝克漢（David Beckham）與妻子維多莉亞貝克漢（Victoria Beckham）不只註冊自己名字，連4個小孩名字也一起註冊；傑斯（Jay-Z）跟碧昂絲（Beyonce）也替3個孩子一出生就保障姓名。

芭莉絲希爾頓（Paris Hilton）不只保護名字，就連口頭禪「That’s hot」也不放過。泰勒絲（Taylor Swift）更是專利商標局的熟客，過去10年申請了約60個註冊商標，包括她的歌名「This Sick Beat」、歌詞「Nice to meet you, Where you been？」等。

(中國時報)

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