顏正國：兄弟沒有空健身

2018年01月31日 04:10 中國時報 李承陽 報導

顏正國徒手健身，強度更勝劇組男演員。（資料照片）

國片《角頭2：王者再起》裡面北館5虎各個勇猛善戰，其中黃尚禾、唐振剛是健身狂，吳震亞是知名散打搏擊教練，但一行人戰力都不及導演顏正國，顏正國以前是超會打的「好小子」，還在片場傳授自學的小坪數健身法，分享他在獄中如何利用小空間中健身，演員們聽完驚歎：「超猛的！」

最初是黃尚禾在拍釣蝦場打戲空檔時，被顏正國發現他有在健身，就對他說：「你先不要健身了，兄弟沒有那麼壯的，也沒空練。」聊到後來開始交流心得，教他自己在獄中練的徒手式，包含原地深蹲、各式伏地挺身、拉單槓、仰臥起坐，既方便又有效，黃笑說：「這印證一句話，想運動在哪裡都可以運動。」

站上毛巾原地跑步

因顏正國平時比較常做徒手健身，所以會跟跑健身房的唐振剛、黃尚禾聊機械與徒手式的差異，他會利用寢具高低差做伏地挺身、用抹布代替健身用的滾輪、站在毛巾上原地跑步，曾提到自己可以做站立式滾輪200下左右，讓兩位演員聽了傻眼，黃坦承自己站立式連1下都做不起來。

電影殺青後5虎感情依然好，鄭人碩、唐振剛、吳震亞現在都會一起約去健身房，有時唐振剛教重訓，有時吳震亞教武術，無疑是肌肉派演員組。

(中國時報)