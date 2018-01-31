IKEA翻轉居家遊戲的KEYMAN

2018年01月31日 04:10 中國時報 吳娮翎 、 徐亦橋 報導

英格瓦坎普拉從生活用品著手，迅速擴展他的事業版圖。（IKEA提供）

英格瓦坎普拉打造的IKEA居家王國聞名於世，享壽91歲。（IKEA提供）

從1979年開始銷售的LACK邊桌，299元。

IKEA品牌識別像瑞典國旗一樣黃藍相間，讓英格瓦坎普拉成為瑞典驕傲，他的逝世，也讓親友、全球員工不捨。（IKEA提供）

KLIPPAN小雙人座沙發，4990元起。（IKEA提供）

IKEA BILLY書櫃自1979年開賣，一直都是廣受歡迎的熱賣商品。（IKEA提供）

IKEA的POANG扶手椅代表了40年以上的風格，1976年首度推出這款經典扶手椅，這款經典的北歐設計作品，其實是日本設計師中村登的創作，9495元。（IKEA提供）

全球居家龍頭宜家家居「IKEA」創辦人英格瓦坎普拉（Ingvar Kamprad）在27日逝世，享壽91歲，這位勤奮但節儉到摳門的富豪，藉情境擺設增加消費者停留及消費時間，尋找國外平價供應商、打造自家設計團隊，持續壓低家具成本，建立起個人的家具王國，也改變全球家具銷售與眾多家庭擺設的面貌。

情境擺設 貼心服務

英格瓦家境清貧，17歲靠一台送牛奶的腳踏車、型錄在村內銷售，銷售品項包羅萬象，原子筆、珠寶甚至尼龍褲襪都有，他曾於1977年接受「紐約時報」專訪透露創牌初衷，「當我快17歲時，開始在想，為何只有有錢人能負擔美麗的家具？」

1953年，全球第一家IKEA家具店開在瑞典南部小鎮阿姆胡特（Almhult），品牌名稱來自創辦人的姓名縮寫「I.K.」，和他所居住的農莊埃姆瑞特（Elmtaryd）「E」 及村落阿干那瑞（Agunnaryd）「A」的所結合。

在50年代IKEA創立初期，瑞典居家市場競爭激烈，在對手與本身不斷降價促銷的惡性循環下，讓英格瓦發現唯有藉在阿姆胡特店設立商品展示室，才能將產品品質、特性及價格一次完整呈現，讓顧客觸摸甚至坐臥。

他接受「紐約時報」訪問時說，「我們需要人們在店內多消磨時間，計畫要買什麼。」他甚至提供鉛筆與購物清單，讓消費者比較及衡量，才決定選購方式，這種情境擺設、貼心服務，加上後來大坪數空間展示，迄今仍是IKEA讓他牌難以望其項背的成功之道。

建立設計團隊 簡約易搭配

另外為拉開與對手距離，英格瓦也決定供貨地轉至人力成本較低的東歐地區，並自行建立設計團隊開發新穎家具，兩項降低成本方式，為日後該牌發展模式：「瑞典設計、全球生產、集中採購」奠定基礎，像目前仍於店中販售的BILLY書架系統、KLIPPAN沙發、POANG躺椅等，都是品牌自己團隊研發的經典商品。

而英格瓦所聘請的首位設計師隆格林Gillis Lundgren則藉由桌面與桌腳分離，以降低運送途中商品毀損的風險，同時大幅減低倉儲空間及成本，這也是日後IKEA平整包裝的由來，最後更演變成鼓勵顧客自行搬運及組裝家具的訴求；另外像是選擇郊區開店，省去高價店租；不強調家具裝飾與塗裝，走簡約易搭配的設計等，都讓英格瓦翻轉了居家遊戲規則，讓IKEA成為全球最大的家具家飾連鎖品牌。

(中國時報)