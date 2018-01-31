IKEA翻轉居家遊戲的KEYMAN

全球居家龍頭宜家家居「IKEA」創辦人英格瓦坎普拉（Ingvar Kamprad）在27日逝世，享壽91歲，這位勤奮但節儉到摳門的富豪，藉情境擺設增加消費者停留及消費時間，尋找國外平價供應商、打造自家設計團隊，持續壓低家具成本，建立起個人的家具王國，也改變全球家具銷售與眾多家庭擺設的面貌。
情境擺設 貼心服務
英格瓦家境清貧，17歲靠一台送牛奶的腳踏車、型錄在村內銷售，銷售品項包羅萬象，原子筆、珠寶甚至尼龍褲襪都有，他曾於1977年接受「紐約時報」專訪透露創牌初衷，「當我快17歲時，開始在想，為何只有有錢人能負擔美麗的家具？」
1953年，全球第一家IKEA家具店開在瑞典南部小鎮阿姆胡特（Almhult），品牌名稱來自創辦人的姓名縮寫「I.K.」，和他所居住的農莊埃姆瑞特（Elmtaryd）「E」 及村落阿干那瑞（Agunnaryd）「A」的所結合。
在50年代IKEA創立初期，瑞典居家市場競爭激烈，在對手與本身不斷降價促銷的惡性循環下，讓英格瓦發現唯有藉在阿姆胡特店設立商品展示室，才能將產品品質、特性及價格一次完整呈現，讓顧客觸摸甚至坐臥。
他接受「紐約時報」訪問時說，「我們需要人們在店內多消磨時間，計畫要買什麼。」他甚至提供鉛筆與購物清單，讓消費者比較及衡量，才決定選購方式，這種情境擺設、貼心服務，加上後來大坪數空間展示，迄今仍是IKEA讓他牌難以望其項背的成功之道。
建立設計團隊 簡約易搭配
另外為拉開與對手距離，英格瓦也決定供貨地轉至人力成本較低的東歐地區，並自行建立設計團隊開發新穎家具，兩項降低成本方式，為日後該牌發展模式：「瑞典設計、全球生產、集中採購」奠定基礎，像目前仍於店中販售的BILLY書架系統、KLIPPAN沙發、POANG躺椅等，都是品牌自己團隊研發的經典商品。
而英格瓦所聘請的首位設計師隆格林Gillis Lundgren則藉由桌面與桌腳分離，以降低運送途中商品毀損的風險，同時大幅減低倉儲空間及成本，這也是日後IKEA平整包裝的由來，最後更演變成鼓勵顧客自行搬運及組裝家具的訴求；另外像是選擇郊區開店，省去高價店租；不強調家具裝飾與塗裝，走簡約易搭配的設計等，都讓英格瓦翻轉了居家遊戲規則，讓IKEA成為全球最大的家具家飾連鎖品牌。
(中國時報)