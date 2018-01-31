Jake Dyson設計在台初登場

Dyson Cu-Beam Duo吊燈(左上)，共有白、銀、黑三色，8萬8000元。Jake Dyson為Dyson創辦人之子(右下)，與團隊研發出透過熱管技術冷卻LED燈具，2月1日在台正式上市。（Dyson提供）

友善列印
中國時報
報導
Dyson CSYS檯燈，共有黑、白銀、黑銀三色，1萬8800元。（Dyson提供）
Dyson CSYS落地燈，共有黑、黑銀二色，2萬8800元。（Dyson提供）

正所謂有其父必有其子，Dyson帝國從創辦人James Dyson開始就在「科技界」占一席之位，兒子Jake Dyson也從倫敦中央聖馬汀藝術設計學院畢業後，不僅成立了自已的工作室，更推出其設計的LED燈具，2015年正式併入到Dyson旗下，推出品牌首個CSYS LED燈具系列。

據了解，除了年齡的差距以外，Dyson父子不管從外表、談吐都非常相似，衣服也同樣全部選擇女兒的設計品牌，所以經常撞衫，甚至兩人想法也相當相似，像外界常強調品牌是以外表取勝時，他們就堅持「與任一款具設計感卻不實用的商品相比，人們卻寧願使用醜卻效能好的商品。」

因此Jake設計出一款能在不同場合提供不同照明技術的LED燈具，更為照顧到LED燈具因熱能導致壽命、亮度的耗損，透過熱管技術，以水滴循環來冷卻LED，強調可延長至37年不用更換的壽命，加上閃爍度減低至5，訴求更是能保護眼睛；Dyson CSYS照明燈系列2月1日台灣上市，推出有CSYS檯燈、CSYS落地燈及Cu-Beam Duo吊燈，定價1萬8800元起。

(中國時報)

IKEA翻轉居家遊戲的KEYMAN 許光漢水嫩肌 讓人又愛又妒

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。