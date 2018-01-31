Jake Dyson設計在台初登場

2018年01月31日 04:10 中國時報 石欣蒨 報導

Dyson CSYS檯燈，共有黑、白銀、黑銀三色，1萬8800元。（Dyson提供）

Dyson CSYS落地燈，共有黑、黑銀二色，2萬8800元。（Dyson提供）

正所謂有其父必有其子，Dyson帝國從創辦人James Dyson開始就在「科技界」占一席之位，兒子Jake Dyson也從倫敦中央聖馬汀藝術設計學院畢業後，不僅成立了自已的工作室，更推出其設計的LED燈具，2015年正式併入到Dyson旗下，推出品牌首個CSYS LED燈具系列。

據了解，除了年齡的差距以外，Dyson父子不管從外表、談吐都非常相似，衣服也同樣全部選擇女兒的設計品牌，所以經常撞衫，甚至兩人想法也相當相似，像外界常強調品牌是以外表取勝時，他們就堅持「與任一款具設計感卻不實用的商品相比，人們卻寧願使用醜卻效能好的商品。」

因此Jake設計出一款能在不同場合提供不同照明技術的LED燈具，更為照顧到LED燈具因熱能導致壽命、亮度的耗損，透過熱管技術，以水滴循環來冷卻LED，強調可延長至37年不用更換的壽命，加上閃爍度減低至5，訴求更是能保護眼睛；Dyson CSYS照明燈系列2月1日台灣上市，推出有CSYS檯燈、CSYS落地燈及Cu-Beam Duo吊燈，定價1萬8800元起。

(中國時報)