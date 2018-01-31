許光漢水嫩肌 讓人又愛又妒

許光漢膚質超好，讓女人又愛又妒。穿GUCCI海軍刺繡貼花西裝外套9萬1400元，內搭GUCCI條紋POLO衫3萬9400元，GUCCI織帶拼接絲質長褲3萬7700元。 （JOJ PHOTO攝）

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中國時報
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GUCCI金蜜蜂托特包，8萬4600元。（GUCCI提供）
GUCCI珊瑚蛇後背包，5萬9100元。（GUCCI提供）
在《我的男孩》中飾演最佳損友的許光漢，自爆個性安靜害羞，與戲中的角色大相逕庭，穿GUCCI貓咪刺繡格紋外套14萬2000元，GUCCI牛仔長褲3萬700元。（JOJ PHOTO攝）
GUCCI刺繡貼花腰包，3萬3600元。（GUCCI提供）

以《姜老師，妳談過戀愛嗎？》一劇入圍金鐘獎男配角的許光漢，最近參與八大偶像劇《我的男孩》的演出，在戲中飾演老愛出餿主意、說話說個不停的「損友」，不過私底下的他其實很安靜，甚至有點害羞內向。「我平時不太愛說話，表達能力很差。」許光漢笑說，若不是演戲，他也不知道自己竟也有這樣的潛力，可以說話像連珠炮，還會讓人氣到翻白眼，「演戲激發了我不為人知的一部分，感覺很紓壓！」

天生麗質曬不黑

除了在演藝事業開始嶄露頭角，擁有零瑕疵水嫩皮膚的許光漢，其實還接拍過不少化妝品廣告，從資生堂到蘭芝（LANEIGE），許光漢的皮膚在鏡頭下十分細緻，完全見不到毛孔，與廣告中的女主角可說不相上下。詢問如何擁有如此緊緻嫩白的膚質，他笑說自己冬天會用熱水洗臉，擦保養品也不算太勤奮，還常在大太陽底下打籃球，「我很想曬黑啊！但就是曬不黑，而且一下就白回來，很苦惱。」只能說是天生麗質，讓女人又妒又愛。穿校園風飄文青味

許光漢受本報邀請進棚拍攝時尚專題，身穿GUCCI早春度假系列男裝，以鮮豔色彩對比的條紋、格紋，打造文青版的校園風，略為寬鬆的POLO條紋罩衫、格紋舖棉外套搭九分褲，讓人顯得斯文纖瘦。

(中國時報)

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