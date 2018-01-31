2018年01月31日 04:10 中國時報 陳張眾 報導

PRADA全新動漫女郎系列手提肩背包，價格店洽。（PRADA提供）

吉吉哈蒂德為赴日做好十足準備，選穿PRADA 2018黑色早春系列尼龍褲裝，拿好品牌經典行李袋及肩背包，率性有型。（CFP）

PRADA全新動漫女郎系列休閒鞋，每雙2萬5500元。（PRADA提供）

PRADA全新動漫系列LOGO休閒鞋，2萬3000元。（PRADA提供）

被視為當今IT女孩典範的吉吉和貝拉哈蒂德姊妹花，日前有志一同分別在東京、巴黎亮出PRADA 2018春夏最新卡通印花包款，爭當二次元女英雄。姊姊吉吉為搭機赴日特換上一身全黑PRADA 2018早春系列尼龍燈籠袖運動裝扮，搭品牌經典Saffiano皮革旅行袋、方框墨鏡，宛若殺手出任務般帥氣有型；妹妹貝拉哈蒂德則於時裝周期間以90年代風格現身，高腰牛仔褲配黑色中高領上衣、皮質西裝，外加黃色彩片墨鏡與斜背的鮮紅PRADA包，復古個性十足。

而讓兩人跨越換日線同天搶背的卡通圖案包款，正是PRADA 2018春夏與藝術間激盪出的美麗結晶。設計師Miuccia Prada女士本季邀請神力女超人原著漫畫家Trina Robbins為系列執筆創作，並於輕盈的白色休閒鞋及包款上繪製充滿童趣的圖案，無論是時尚俏女郎頭像，還是寫有品牌名稱的黑線對話框，均以青春洋溢的語彙呈現真實世界觀及對女性主義的探討。其中主打的休閒鞋備有兩種款式選擇，並將於2月初正式於PRADA各大專賣店販售。

(中國時報)