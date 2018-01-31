哈蒂德姊妹心有靈犀

貝拉哈蒂德以一襲90年代復古造型，搭配PRADA鮮紅色2018春夏系列卡通包款現身巴黎街頭。（CFP）

友善列印
中國時報
報導
PRADA全新動漫女郎系列手提肩背包，價格店洽。（PRADA提供）
吉吉哈蒂德為赴日做好十足準備，選穿PRADA 2018黑色早春系列尼龍褲裝，拿好品牌經典行李袋及肩背包，率性有型。（CFP）
PRADA全新動漫女郎系列休閒鞋，每雙2萬5500元。（PRADA提供）
PRADA全新動漫系列LOGO休閒鞋，2萬3000元。（PRADA提供）

被視為當今IT女孩典範的吉吉和貝拉哈蒂德姊妹花，日前有志一同分別在東京、巴黎亮出PRADA 2018春夏最新卡通印花包款，爭當二次元女英雄。姊姊吉吉為搭機赴日特換上一身全黑PRADA 2018早春系列尼龍燈籠袖運動裝扮，搭品牌經典Saffiano皮革旅行袋、方框墨鏡，宛若殺手出任務般帥氣有型；妹妹貝拉哈蒂德則於時裝周期間以90年代風格現身，高腰牛仔褲配黑色中高領上衣、皮質西裝，外加黃色彩片墨鏡與斜背的鮮紅PRADA包，復古個性十足。

而讓兩人跨越換日線同天搶背的卡通圖案包款，正是PRADA 2018春夏與藝術間激盪出的美麗結晶。設計師Miuccia Prada女士本季邀請神力女超人原著漫畫家Trina Robbins為系列執筆創作，並於輕盈的白色休閒鞋及包款上繪製充滿童趣的圖案，無論是時尚俏女郎頭像，還是寫有品牌名稱的黑線對話框，均以青春洋溢的語彙呈現真實世界觀及對女性主義的探討。其中主打的休閒鞋備有兩種款式選擇，並將於2月初正式於PRADA各大專賣店販售。

(中國時報)

許光漢水嫩肌 讓人又愛又妒 瑞莎喜當台灣好媳婦

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。