2018年01月31日 04:10 中國時報 陳張眾 報導

kate spade植物花朵圖騰雪紡蕾絲上衣，1萬4500元。（kate spade提供）

紐約輕奢品牌kate spade於香港舉辦2018春夏女裝、配件預覽，為配合系列美國公路探險主題，將會場妝點為一座綠意盎然的活力叢林。（kate spade提供）

kate spade粉紅色皮革雕花Sam手袋，1萬5800元。（kate spade提供）

瑞莎為義大利時尚品牌MAX&Co.擔任一日店長，親自示範品牌2018春夏系列，自稱婚後穿著偏好混搭，風格更贏得公婆喜愛，穿印花拼接圖騰連身褲裙1萬3800元。（MAX&Co.提供）

辣媽瑞莎日前受義大利時尚品牌MAX&Co.之邀擔任一日店長，穿上品牌2018春夏系列印花連身褲裙展現姣好身段。身兼媽咪、媳婦等多項角色的她，表示婚後也因要符合不同場合需求，喜歡能混搭出多元造型的單品，日常穿著風格連公婆都喜愛，像MAX&Co.本季融合波希米亞浪漫及率性俐落的對比感，就令她印象深刻。

而趁著花季接力前夕，各品牌也為寒冬送上一絲繽紛暖意，來自紐約的輕奢品牌kate spade趁創立25年之際，為女孩們打造一場為期一年橫跨美國的公路旅行。日前特於香港發表的2018春季系列商品，即以美國紐奧良景致為主題發揮，以大量植物印花雪紡面料及不規則荷葉邊剪裁，打造出南方佳人生機盎然的自信俏麗。除了服裝外，揉合花朵皮雕、刺繡或是以柳條編織的鱷魚造型包款，亦十足可愛吸睛。

(中國時報)