瑞莎喜當台灣好媳婦

MAX&Co.花園圖騰絲質上衣，1萬3800元。（MAX&Co.提供）

友善列印
中國時報
報導
kate spade植物花朵圖騰雪紡蕾絲上衣，1萬4500元。（kate spade提供）
紐約輕奢品牌kate spade於香港舉辦2018春夏女裝、配件預覽，為配合系列美國公路探險主題，將會場妝點為一座綠意盎然的活力叢林。（kate spade提供）
kate spade粉紅色皮革雕花Sam手袋，1萬5800元。（kate spade提供）
瑞莎為義大利時尚品牌MAX&Co.擔任一日店長，親自示範品牌2018春夏系列，自稱婚後穿著偏好混搭，風格更贏得公婆喜愛，穿印花拼接圖騰連身褲裙1萬3800元。（MAX&Co.提供）

辣媽瑞莎日前受義大利時尚品牌MAX&Co.之邀擔任一日店長，穿上品牌2018春夏系列印花連身褲裙展現姣好身段。身兼媽咪、媳婦等多項角色的她，表示婚後也因要符合不同場合需求，喜歡能混搭出多元造型的單品，日常穿著風格連公婆都喜愛，像MAX&Co.本季融合波希米亞浪漫及率性俐落的對比感，就令她印象深刻。

而趁著花季接力前夕，各品牌也為寒冬送上一絲繽紛暖意，來自紐約的輕奢品牌kate spade趁創立25年之際，為女孩們打造一場為期一年橫跨美國的公路旅行。日前特於香港發表的2018春季系列商品，即以美國紐奧良景致為主題發揮，以大量植物印花雪紡面料及不規則荷葉邊剪裁，打造出南方佳人生機盎然的自信俏麗。除了服裝外，揉合花朵皮雕、刺繡或是以柳條編織的鱷魚造型包款，亦十足可愛吸睛。

(中國時報)

哈蒂德姊妹心有靈犀 外銷特級水果6折起吃得到

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。