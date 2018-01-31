外銷特級水果6折起吃得到

2018年01月31日 04:10 中國時報 郭家崴 報導

家樂福台灣鴻運番茄禮盒，紅配黃十分討喜，約2公斤699元。（家樂福提供）

全聯執行長謝健南（左二）與屏東縣長潘孟安（左三），與神農獎農友蔡順得（左一）、潘志民（右）昨推薦金牌果園果品。（鄧博仁攝）

全聯2月3日至21日推出春節應景的金牌果園水果禮盒，左起珍選茂谷柑禮盒，6入350元；珍選蜜棗禮盒，8入399元；珍選蓮霧禮盒，8入399元。（鄧博仁攝）

春節送禮旺季到，超市水果禮盒是伴手首選之一，全聯與台屏農獨家合作的「金牌果園」外銷等級、神農獎、冠軍水果，因應春節主打蓮霧、蜜棗、茂谷柑，有蓮年好運、棗到幸福、橘祥如意等吉利意涵，用6折起價位就可嘗到外銷等級的水果。

全聯主打 金牌果園出擊

金牌果園外銷陸、星、馬的果品，通過374項農藥檢驗，或具備產銷履歷、外銷供果園、吉園圃、神農獎、比賽冠軍、自然農法等任一種或多種優勢，訴求安全，每粒、每袋或每盒價位35至99元，較現有水果高1至3成，等於兼顧平價和高級水果需求。

去年12月起金牌果園陸續推出當季的蜜棗、蓮霧、木瓜、芭樂等10款，目前嚴選牛奶蜜棗、黑珍珠蓮霧與紅龍楊桃等7款外銷特級果只在100店販售。

全聯執行長謝健南表示，全聯913家店1年銷出近1000萬噸水果，領先各量販和超市，是全台最大的水果銷售通路；「金牌果園」由屏東縣整合果農平台、計畫生產、水果分級和包裝，全聯提供銷售平台，藉由計畫銷售可帶動計畫生產，金牌果園預計全年銷售20多種、約700噸水果。

家樂福推在地優質水果

家樂福在地優質水果，有首次推出的產銷履歷番茄禮盒、出口日本等級的家樂福嚴選金鑽鳳梨、台東鳳梨釋迦等，公關經理林夢紹表示，過去番茄因習俗上不適合拜拜較少做為禮盒，但番茄營養價值高，大人、小孩都喜歡，故推出結合嘉義六腳的履歷玉女小番茄和高雄美濃的履歷橙蜜香番茄的「台灣鴻運番茄禮盒」。

微風超市以進口水果為大宗，受歡迎的禮盒有蜜柑、日田梨、柿餅等，鹿兒島的春姬金柑禮盒、山形蜜蘋果、大分日田梨、能登柿餅都是熱賣款；剛報到的愛媛八幡市真穴蜜柑也頗有人氣。

(中國時報)