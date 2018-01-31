狗年百萬名車開戰 超商福袋送5台車

2018年01月31日 04:10 中國時報 吳奕萱 報導

全家福袋貳獎，Victorino×I.N.O.X.鈦金屬腕表。（全家提供）

OK推出switch遊戲機，周周抽出得獎者。（OK提供）

7-11推出可愛三麗鷗福袋，199元，還可重複使用。（取材自官網）

萊爾富頭獎，2018年式BMW 318i，市價185萬元。（萊爾富提供）

全家福袋首獎，共兩名，LUXGEN U5大屏幕版汽車，市價70萬元。（全家提供）

7-11頭獎，三菱Eclipse Cross休旅車魅力型，市價約百萬元。（取材自三菱官網，以實際公告為主）

超商福袋較勁中，繼萊爾富於17日首發17萬份福袋後，7-11及全家也於今（31）日共同推出驚喜福袋。3家超商首獎豪華車款吸睛，其中以萊爾富的2018 BMW 318i，市值達185萬元奪冠，且有兩名中獎名額，截止30日還未被抽走；迄今尚餘10萬份福袋，平均每日熱銷超過5000袋，萊爾富預計，活動能帶動整體業績成長15％。

全家今年加強備貨，加碼推出限量56萬組，每組售100元，大獎為使用內附抽獎券，共推三重抽獎機會。上網登錄活動序號，可抽首獎LUXGEN U5大屏幕版汽車1台，市值近70萬元，共兩名；第二重抽瑞士維氏Victorinox I.N.O.X.鈦金屬腕表、Lexicon硬殼登機箱、飛利浦人氣電鍋等；第三重為Let’s Cafe大杯熱美式買1送1、麗寶樂園門票優惠等，張張有獎。

7-11三麗鷗福袋不但可愛，環保設計也可重複使用，今(31）日開放預購，每個199元，限量15萬個；首獎為百萬休旅車三菱Eclipse Cross，紅色洗練外型相當大器，另有10萬元刷卡金、ASUS超薄筆電、孔劉代言手機等，將於2月15日除夕公開抽獎券中獎序號。

OK超商則不玩福袋模式，直接以購物金回饋消費者。2月28日前，「快點愛ok，周周抽活動」，無需額外購買指定福袋，只要門市任選消費滿80元，即可獲得抽獎卷乙張，每周抽出1000元～10000元購物金，及switch 遊戲機等，活動最後一周抽出最大獎10萬元。

(中國時報)